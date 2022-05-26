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Четверо военных ВСУ сдались спецподразделению "Ахмат" под Северодонецком
Четверо военных ВСУ сдались спецподразделению "Ахмат" под Северодонецком - РИА Новости, 27.05.2022
Четверо военных ВСУ сдались спецподразделению "Ахмат" под Северодонецком
Четверо военнослужащих ВС Украины сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои, передает... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-26T23:36
2022-05-26T23:36
2022-05-27T00:03
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апти алаудинов
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ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Четверо военнослужащих ВС Украины сдались в плен спецподразделению "Ахмат" в населенном пункте Боровское под Северодонецком, за который идут бои, передает корреспондент РИА Новости."Люди, которые не имеют абсолютно никакого желания воевать, по сути своей, люди, которых насильно загоняют рыть окопы. Представители теробороны и один мобилизованный. Каждый раз удручает то состояние, в котором ты находишь этих бойцов, которые попадают к тебе в плен. Их состояние реально удручающее", — рассказал журналистам помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.Он уточнил, что бойцы спецподразделения "Ахмат" незаметно подошли к одной из позиций украинских силовиков в населенном пункте Боровское под Северодонецком и предложили находящимся там солдатам сдаться."Оттуда изъявили желание сдаться еще 16 бойцов (из Боровского. — Прим. ред.). Когда на той стороне (украинские силовики. — Прим. ред.) узнали, что они сдаются, их обстреляли из "Градов". Их же товарищи уничтожили эту группу", — заявил Алаудинов.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/mariupol-1790799208.html
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в мире, апти алаудинов, владимир путин, россия, украина, донбасс
23:36 26.05.2022 (обновлено: 00:03 27.05.2022)
Четверо военных ВСУ сдались спецподразделению "Ахмат" под Северодонецком
Четверо военных ВСУ сдались спецподразделению "Ахмат" в Боровском под Северодонецком