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В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата
В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата - РИА Новости, 26.05.2022
В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата
Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает в четверг объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:24
2022-05-26T16:24
2022-05-26T16:24
происшествия
россия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает в четверг объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.По версии следствия, 15 мая - ранее об этом официально не сообщалось - мужчина забросил в военкомат через окно "самодельные зажигательные смеси", в результате чего произошел пожар. После поджога, отмечается, обвиняемый скрылся, но позже был задержан."Постановлением суда ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении суда.Помимо поджога, ему вменяется хулиганство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, волгоград, волгоградская область
В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата
Суд в Волгограде арестовал до 15 июля обвиняемого в поджоге военкомата и хулиганстве
ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости.
Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает
в четверг объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.
По версии следствия, 15 мая - ранее об этом официально не сообщалось - мужчина забросил в военкомат через окно "самодельные зажигательные смеси", в результате чего произошел пожар. После поджога, отмечается, обвиняемый скрылся, но позже был задержан.
"Постановлением суда ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении суда.
Помимо поджога, ему вменяется хулиганство.