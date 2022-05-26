https://ria.ru/20220526/voenkomat-1790891785.html

В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата

В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата - РИА Новости, 26.05.2022

В Волгограде арестовали обвиняемого в поджоге военкомата

Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает в четверг объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:24

2022-05-26T16:24

2022-05-26T16:24

происшествия

россия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 26 мая - РИА Новости. Суд в Волгограде арестовал обвиняемого в поджоге военкомата, сообщает в четверг объединенная пресс-служба областных судов общей юрисдикции.По версии следствия, 15 мая - ранее об этом официально не сообщалось - мужчина забросил в военкомат через окно "самодельные зажигательные смеси", в результате чего произошел пожар. После поджога, отмечается, обвиняемый скрылся, но позже был задержан."Постановлением суда ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 июля 2022 года", - говорится в сообщении суда.Помимо поджога, ему вменяется хулиганство.

https://ria.ru/20220425/podzhogi-1785367297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, волгоград, волгоградская область