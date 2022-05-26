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Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях
Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях
Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно создать органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:26
2022-05-26T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
запорожская область
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
херсонская область
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно создать органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Для того, чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом, наверное, здесь необходимо выстроить органы государственной власти, то есть, управления как такового, над чем сейчас сконцентрировали свои усилия, в том числе и мы", - сказал он.По словам Пушилина, "нам важно помочь сейчас и в Херсонской области, нам важно сейчас и в освобожденной части Запорожской области выстроить органы управления"."То есть, по сути, для жизнеобеспечения населения на этих территориях, для выстраивания экономики должна быть система управления. Я бы назвал это нюансом. То есть, вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к Донецкой народной республике или не понадобится этот промежуточный шаг - это уже, скажем так, нюансы. Здесь задача стоит в том, чтобы люди нормально могли жить", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
запорожская область
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, херсонская область
09:26 26.05.2022
 
Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях

Глава ДНР Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно создать органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для того, чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом, наверное, здесь необходимо выстроить органы государственной власти, то есть, управления как такового, над чем сейчас сконцентрировали свои усилия, в том числе и мы", - сказал он.
По словам Пушилина, "нам важно помочь сейчас и в Херсонской области, нам важно сейчас и в освобожденной части Запорожской области выстроить органы управления".
"То есть, по сути, для жизнеобеспечения населения на этих территориях, для выстраивания экономики должна быть система управления. Я бы назвал это нюансом. То есть, вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к Донецкой народной республике или не понадобится этот промежуточный шаг - это уже, скажем так, нюансы. Здесь задача стоит в том, чтобы люди нормально могли жить", - отметил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинХерсонская область
 
 
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