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Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях

Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин призвал создать органы власти в Херсонской и Запорожской областях

Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно создать органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:26

2022-05-26T09:26

2022-05-26T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

запорожская область

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

херсонская область

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Прежде чем готовить референдумы в Херсонской и Запорожской областях, нужно создать органы власти и устроить нормальную жизнь людей, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Для того, чтобы говорить в полной мере о проведении референдумов, да и выборов в целом, наверное, здесь необходимо выстроить органы государственной власти, то есть, управления как такового, над чем сейчас сконцентрировали свои усилия, в том числе и мы", - сказал он.По словам Пушилина, "нам важно помочь сейчас и в Херсонской области, нам важно сейчас и в освобожденной части Запорожской области выстроить органы управления"."То есть, по сути, для жизнеобеспечения населения на этих территориях, для выстраивания экономики должна быть система управления. Я бы назвал это нюансом. То есть, вот на каких-то условиях, на каких-то временных условиях понадобится присоединение к Донецкой народной республике или не понадобится этот промежуточный шаг - это уже, скажем так, нюансы. Здесь задача стоит в том, чтобы люди нормально могли жить", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

запорожская область

донецкая народная республика

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, запорожская область, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, херсонская область