https://ria.ru/20220526/vkontakte-1790811834.html

VK Fest пройдет одновременно в трех городах

VK Fest пройдет одновременно в трех городах - РИА Новости, 26.05.2022

VK Fest пройдет одновременно в трех городах

VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сочи. Все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:19

2022-05-26T12:19

2022-05-26T12:19

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егор крид

леонид агутин

cream soda

vk fest

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. VK Fest пройдет с 23 по 24 июля в Москве, Петербурге и Сочи. Все выступления будут транслироваться одновременно во всех городах проведения. В московском Парке Горького и петербургском Парке 300-летия посетителей будут ждать более 50 артистов на нескольких тематических сценах. Новинки и популярные треки исполнят Егор Крид, NILETTO, JONY, SLAVA MARLOW, МОТ, Jah Khalib, FEDUK, HammAli & Navai и другие исполнители. На Медальной площади в Олимпийском парке Сириуса выступят МакSим, Леонид Агутин, Cream Soda, Ramil', DJ SMASH и другие артисты. Вход на фестиваль в Сочи свободный. Весь музыкальный лайнап и расписание будут анонсироваться в официальном сообществе VK Fest.На фестивале будут работать и традиционные тематические зоны: сцена блогеров, лекторий, зоны "Развлечения", "Спорт", "Семья", "Видеоигры", "Драйв". Кроме того, гостей будут ждать отдельные зоны и активности, в рамках которых можно поближе познакомиться с проектами и продуктами VK: среди них VK Музыка, VK Мессенджер, VK Звонки, VK Клипы, VK Видео и Маруся.Для тех, кто не сможет лично посетить VK Fest, в сообществе фестиваля пройдет прямой эфир из трех городов. Ведущих будет сразу несколько: Владимир Маркони, Ида Галич, Алла Михеева и другие знаменитости.

https://ria.ru/20211222/vkontakte-1764872532.html

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вконтакте, егор крид, леонид агутин, cream soda, vk fest