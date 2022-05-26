https://ria.ru/20220526/vengriya-1790998345.html
Венгрия введет налог на сверхприбыль
Венгрия введет налог на сверхприбыль - РИА Новости, 26.05.2022
Венгрия введет налог на сверхприбыль
Венгрия вводит налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, торговом и авиационном секторах, средства... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:43
2022-05-26T23:43
2022-05-26T23:43
венгрия
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Венгрия вводит налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, торговом и авиационном секторах, средства пойдут в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны, заявил журналистам министр экономики и экономического развития Венгрии Мартон Надь.По словам министра, специальный налог на сверхприбыль будет взиматься в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном секторах, а также с розничной торговли, фармацевтической дистрибуции и авиакомпаний.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство вводит режим ЧП на фоне ситуации на Украине и анонсировал первые меры, принятые правительством в связи с этим режимом.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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венгрия, украина, виктор орбан
Венгрия введет налог на сверхприбыль
Венгрия вводит налог на сверхприбыль для сокращения коммунальных расходов и развития армии
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Венгрия вводит налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, торговом и авиационном секторах, средства пойдут в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны, заявил журналистам министр экономики и экономического развития Венгрии Мартон Надь.
"Правительство вводит специальные налоги на сверхприбыль... они взимаются сверх действующих специальных отраслевых налогов... В этом году ожидается поступление 900 миллиардов форинтов (2,47 миллиарда долларов) от специального налога на сверхприбыль, из которых 700 миллиардов форинтов (1,92 миллиарда долларов) пойдет в фонд сокращения коммунальных расходов, а 200 миллиардов форинтов (550 миллионов долларов) — в фонд обороны", - приводит слова Надя портал hirado.hu.
По словам министра, специальный налог на сверхприбыль будет взиматься в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном секторах, а также с розничной торговли, фармацевтической дистрибуции и авиакомпаний.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан
заявил, что правительство вводит режим ЧП на фоне ситуации на Украине
и анонсировал первые меры, принятые правительством в связи с этим режимом.