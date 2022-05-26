https://ria.ru/20220526/vengriya-1790998345.html

Венгрия введет налог на сверхприбыль

Венгрия введет налог на сверхприбыль - РИА Новости, 26.05.2022

Венгрия введет налог на сверхприбыль

Венгрия вводит налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, торговом и авиационном секторах, средства... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:43

2022-05-26T23:43

2022-05-26T23:43

венгрия

украина

виктор орбан

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Венгрия вводит налог на сверхприбыль в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном, фармацевтическом, торговом и авиационном секторах, средства пойдут в фонд сокращения коммунальных расходов и фонд обороны, заявил журналистам министр экономики и экономического развития Венгрии Мартон Надь.По словам министра, специальный налог на сверхприбыль будет взиматься в банковском, страховом, энергетическом, телекоммуникационном секторах, а также с розничной торговли, фармацевтической дистрибуции и авиакомпаний.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство вводит режим ЧП на фоне ситуации на Украине и анонсировал первые меры, принятые правительством в связи с этим режимом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/benzin-1790986477.html

венгрия

украина

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Евгения Нефедова

венгрия, украина, виктор орбан