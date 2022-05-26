https://ria.ru/20220526/vengriya-1790981439.html

В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев

В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев - РИА Новости, 26.05.2022

В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев

С 27 мая в Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:44

2022-05-26T21:44

2022-05-26T23:41

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 27 мая в Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш."Только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС", — приводит его слова портал hirado.hu.Гуйяш отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.С 15 ноября 2021 года правительство заморозило цены автомобильное топливо на три месяца и держит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html

https://ria.ru/20220524/vengriya-1790482334.html

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