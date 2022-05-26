Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/vengriya-1790981439.html
В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев
В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев - РИА Новости, 26.05.2022
В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев
С 27 мая в Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:44
2022-05-26T23:41
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/07/1531770734_0:168:3047:1881_1920x0_80_0_0_3a58fc649453afe801bbbafcda91719c.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 27 мая в Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш."Только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС", — приводит его слова портал hirado.hu.Гуйяш отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.С 15 ноября 2021 года правительство заморозило цены автомобильное топливо на три месяца и держит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html
https://ria.ru/20220524/vengriya-1790482334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153177/07/1531770734_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_1b0a233d5b697a453fb67a9eab24ee0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто
21:44 26.05.2022 (обновлено: 23:41 26.05.2022)
 
В Венгрии ввели ограничения на бензин для иностранцев

Гуйяш: в Венгрии заправляться бензином будут автомобили только с номерами этой страны

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМост Эржебет в Будапеште
Мост Эржебет в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Мост Эржебет в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. С 27 мая в Венгрии заправляться бензином смогут только автомобили с местными регистрационными знаками, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.
"Только автомобили с венгерскими номерами могут заправляться по сниженным ценам на АЗС", — приводит его слова портал hirado.hu.
Станция нефтепровода Дружба в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 13:24
Украина пригрозила Венгрии, что с нефтепроводом "Дружба" что-то случится
Гуйяш отметил, что "бензиновый туризм" ставит под угрозу безопасность поставок топлива и является злоупотреблением замороженной ценой на бензин.
С 15 ноября 2021 года правительство заморозило цены автомобильное топливо на три месяца и держит их на уровне 480 форинтов (1,3 доллара). Позже власти продлили эту меру.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 19:15
Венгрия введет чрезвычайное положение из-за ситуации на Украине
 
Авто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала