https://ria.ru/20220526/valyuta-1790961712.html
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:53
2022-05-26T19:53
2022-05-26T19:53
экономика
центральный банк рф (цб рф)
валюта
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора."Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.
https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта, россия
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
ЦБ увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится
в материалах регулятора.
"Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.
Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.
Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.