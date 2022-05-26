https://ria.ru/20220526/valyuta-1790961712.html

ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:53

2022-05-26T19:53

2022-05-26T19:53

экономика

центральный банк рф (цб рф)

валюта

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора."Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.

https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта, россия