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ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней - РИА Новости, 26.05.2022
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ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней
Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:53
2022-05-26T19:53
экономика
центральный банк рф (цб рф)
валюта
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора."Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.
https://ria.ru/20220526/inflyatsiya-1790855147.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), валюта, россия
19:53 26.05.2022
 
ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

ЦБ увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры: доллары США и евро
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России увеличил срок обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 120 с нынешних 60 рабочих дней, говорится в материалах регулятора.
"Экспортеры получают право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке.
Ранее срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней, а требования по обязательной продаже снижены до 50% с 80%.
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