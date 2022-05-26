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Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани - РИА Новости, 26.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220526/valaamskiy_monastyr-1790648040.html
Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани
Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани - РИА Новости, 26.05.2022
Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани
Исторические находки — деревянные пристани — обнаружили дайверы возле острова Святой, который предположительно является местом основания Валаамской обители, во... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:00
2022-05-26T11:35
религия
социальный навигатор
религия
что не найдешь в учебнике
валаамский монастырь
российская академия наук
россия
ладожское озеро
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исторические находки — деревянные пристани — обнаружили дайверы возле острова Святой, который предположительно является местом основания Валаамской обители, во время подводной экспедиции. По словам специалистов, это открытие может помочь восстановить историю монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе проекта 1XPEDITION.Существует несколько точек зрения о дате основания Валаамской обители. Одни историки считают, что монастырь образован в X-XI веках (эпоха Крещения Руси). Эта историческая концепция основана на упоминании в житие святого Авраамия Ростовского монастырского братства на острове, а также летописных упоминаниях о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году. Другие ученые ссылаются на рукописи XVI века "Сказание о Валаамском монастыре" и относят образование обители к более позднему периоду — XII-XIV векам.Финский исследователь Хейкки Киркинен, который занимался изучением истории карельского народа, предложил "компромиссный" вариант: обитель была основана в X-XI веках, потом разорена и в XIV-XV веках возрождена.Она уточнила, что самые значительные раскопки проходили в 1987-1991 годах, а самые древние артефакты были найдены именно на острове Святой и датированы XIV веком и позднее."Конечно, думать о том, что под водой мы найдем что-то, что относится к X веку — очень смелое предположение. Но любые археологические находки и исследования для нас очень интересны и важны", — прокомментировала Матвеева.Уникальной находкой этой подводной экспедиции, которая может помочь разобраться в истории Валаамского монастыря, стала пристань, точнее — даже две."Мы обнаружили две пристани в акватории острова Святой. Сегодня пристань находится на южной стороне острова, а раньше была и на северной, и на западной, потому что корабли причаливали к берегу в зависимости от погодных условий. Мы надеемся, что в районе этих причалов будут сделаны находки, которые позволят уточнить дату основания Валаамского монастыря", — прокомментировал руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.Кроме того, в этой экспедиции исследователи нашли корабль "Святая Елена", телеграф, якорь, глиняную бутылку, а также фрагмент еще одной деревянной пристани у Никольского острова."Мы уже подали заявку на совместную экспедицию в августе с учеными Института археологии Российской академии наук. Теперь ждем подтверждения от археологов", — добавил Куликов.Клуб подводного плавания "Диво" — один из самых известных в мире. Весной 2021 года дайверы также обнаружили артефакты в реке Гоголь Орловской области, подтверждающие важный эпизод в борьбе Русского государства с Великой степью — Судбищенскую битву. В результате этого открытия был создан проект 1XPEDITION, который объединил специалистов в области истории, археологии и подводной археологии для проведения научных экспедиций по всему миру.
https://ria.ru/20220426/valaam-1785436685.html
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социальный навигатор, религия, что не найдешь в учебнике, валаамский монастырь, российская академия наук, россия, ладожское озеро
09:00 26.05.2022 (обновлено: 11:35 26.05.2022)
 

Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани

© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITIONУчастник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя
Участник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исторические находки — деревянные пристани — обнаружили дайверы возле острова Святой, который предположительно является местом основания Валаамской обители, во время подводной экспедиции. По словам специалистов, это открытие может помочь восстановить историю монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе проекта 1XPEDITION.
Существует несколько точек зрения о дате основания Валаамской обители. Одни историки считают, что монастырь образован в X-XI веках (эпоха Крещения Руси). Эта историческая концепция основана на упоминании в житие святого Авраамия Ростовского монастырского братства на острове, а также летописных упоминаниях о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году. Другие ученые ссылаются на рукописи XVI века "Сказание о Валаамском монастыре" и относят образование обители к более позднему периоду — XII-XIV векам.
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITIONОстров Святой — один из островов Валаамского архипелага
Остров Святой — один из островов Валаамского архипелага - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Станислав Трофимов/1XPEDITION
Остров Святой — один из островов Валаамского архипелага
Финский исследователь Хейкки Киркинен, который занимался изучением истории карельского народа, предложил "компромиссный" вариант: обитель была основана в X-XI веках, потом разорена и в XIV-XV веках возрождена.

"Вопрос основания монастыря остается дискуссионным. На картах-описаниях владений Валаамского монастыря XVIII века остров Святой называется "Старый Валаам". Можно сделать предположение, что именно здесь обосновалась первая монашеская община, которая постепенно росла и освоила весь архипелаг", — рассказала старший методист Паломнической службы Валаамского монастыря Ирина Матвеева.

Она уточнила, что самые значительные раскопки проходили в 1987-1991 годах, а самые древние артефакты были найдены именно на острове Святой и датированы XIV веком и позднее.
"Конечно, думать о том, что под водой мы найдем что-то, что относится к X веку — очень смелое предположение. Но любые археологические находки и исследования для нас очень интересны и важны", — прокомментировала Матвеева.
Экспедиция клуба ДИВО в рамках проекта 1XPEDITION - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 10:00Наука
Тайны Ладоги. Что нашли дайверы у берегов Валаама
Уникальной находкой этой подводной экспедиции, которая может помочь разобраться в истории Валаамского монастыря, стала пристань, точнее — даже две.
"Мы обнаружили две пристани в акватории острова Святой. Сегодня пристань находится на южной стороне острова, а раньше была и на северной, и на западной, потому что корабли причаливали к берегу в зависимости от погодных условий. Мы надеемся, что в районе этих причалов будут сделаны находки, которые позволят уточнить дату основания Валаамского монастыря", — прокомментировал руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITIONУчастник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя
Участник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя
1 из 3
Участник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера у Никольского острова
2 из 3

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера у Никольского острова
3 из 3

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
1 из 3
Участник проекта 1XPEDITION Андрей Петров обследует основание старинной пристани, найденной в акватории острова Святой, при помощи подводного металлоискателя
© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
2 из 3

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
3 из 3

Найденное основание старинной пристани на дне Ладожского озера

© Фото : Андрей Павлов/1XPEDITION
Кроме того, в этой экспедиции исследователи нашли корабль "Святая Елена", телеграф, якорь, глиняную бутылку, а также фрагмент еще одной деревянной пристани у Никольского острова.
"Мы уже подали заявку на совместную экспедицию в августе с учеными Института археологии Российской академии наук. Теперь ждем подтверждения от археологов", — добавил Куликов.
Клуб подводного плавания "Диво" — один из самых известных в мире. Весной 2021 года дайверы также обнаружили артефакты в реке Гоголь Орловской области, подтверждающие важный эпизод в борьбе Русского государства с Великой степью — Судбищенскую битву. В результате этого открытия был создан проект 1XPEDITION, который объединил специалистов в области истории, археологии и подводной археологии для проведения научных экспедиций по всему миру.
Подводная археология: что дайверы находят в российских реках - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 12:04ЯсноПонятно
Подводная археология: что дайверы находят в российских рекахЧем речной дайвинг отличается от морского, и можно ли найти сокровище или клад в реке? Какие артефакты чаще всего обнаруживают аквалангисты, и где они сохранятся лучше — в воде или под землей? Работа с архивами и байки местных жителей — какой "источник" чаще приводит к находке. Где учатся дайвингу, сколько это стоит и есть ли ограничения.
 
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