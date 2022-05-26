https://ria.ru/20220526/valaamskiy_monastyr-1790648040.html

Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани

Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани - РИА Новости, 26.05.2022

Загадки Валаама. Возле острова Святой нашли древние пристани

Исторические находки — деревянные пристани — обнаружили дайверы возле острова Святой, который предположительно является местом основания Валаамской обители, во... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:00

2022-05-26T09:00

2022-05-26T11:35

религия

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религия

что не найдешь в учебнике

валаамский монастырь

российская академия наук

россия

ладожское озеро

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Исторические находки — деревянные пристани — обнаружили дайверы возле острова Святой, который предположительно является местом основания Валаамской обители, во время подводной экспедиции. По словам специалистов, это открытие может помочь восстановить историю монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе проекта 1XPEDITION.Существует несколько точек зрения о дате основания Валаамской обители. Одни историки считают, что монастырь образован в X-XI веках (эпоха Крещения Руси). Эта историческая концепция основана на упоминании в житие святого Авраамия Ростовского монастырского братства на острове, а также летописных упоминаниях о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году. Другие ученые ссылаются на рукописи XVI века "Сказание о Валаамском монастыре" и относят образование обители к более позднему периоду — XII-XIV векам.Финский исследователь Хейкки Киркинен, который занимался изучением истории карельского народа, предложил "компромиссный" вариант: обитель была основана в X-XI веках, потом разорена и в XIV-XV веках возрождена.Она уточнила, что самые значительные раскопки проходили в 1987-1991 годах, а самые древние артефакты были найдены именно на острове Святой и датированы XIV веком и позднее."Конечно, думать о том, что под водой мы найдем что-то, что относится к X веку — очень смелое предположение. Но любые археологические находки и исследования для нас очень интересны и важны", — прокомментировала Матвеева.Уникальной находкой этой подводной экспедиции, которая может помочь разобраться в истории Валаамского монастыря, стала пристань, точнее — даже две."Мы обнаружили две пристани в акватории острова Святой. Сегодня пристань находится на южной стороне острова, а раньше была и на северной, и на западной, потому что корабли причаливали к берегу в зависимости от погодных условий. Мы надеемся, что в районе этих причалов будут сделаны находки, которые позволят уточнить дату основания Валаамского монастыря", — прокомментировал руководитель клуба подводного плавания "Диво", координатор проекта 1XPEDITION Сергей Куликов.Кроме того, в этой экспедиции исследователи нашли корабль "Святая Елена", телеграф, якорь, глиняную бутылку, а также фрагмент еще одной деревянной пристани у Никольского острова."Мы уже подали заявку на совместную экспедицию в августе с учеными Института археологии Российской академии наук. Теперь ждем подтверждения от археологов", — добавил Куликов.Клуб подводного плавания "Диво" — один из самых известных в мире. Весной 2021 года дайверы также обнаружили артефакты в реке Гоголь Орловской области, подтверждающие важный эпизод в борьбе Русского государства с Великой степью — Судбищенскую битву. В результате этого открытия был создан проект 1XPEDITION, который объединил специалистов в области истории, археологии и подводной археологии для проведения научных экспедиций по всему миру.

https://ria.ru/20220426/valaam-1785436685.html

https://ria.ru/20220519/akvalang-1789419174.html

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социальный навигатор, религия, что не найдешь в учебнике, валаамский монастырь, российская академия наук, россия, ладожское озеро