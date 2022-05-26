https://ria.ru/20220526/uyazvimost-1790751807.html

Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти - РИА Новости, 26.05.2022

Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

До настоящего времени Россия не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T02:17

2022-05-26T02:17

2022-05-26T10:25

экономика

россия

евросоюз

нефть

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. До настоящего времени Россия не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить все. Что за “ахиллесова пята” нашлась у российской нефти, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из ЕС транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в том числе в сфере страхования. Это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги, включая услуги страхования.В настоящее время 95% договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs). Она должна подчиниться законодательству ЕС. Это может нанести серьезный удар по позициям России на нефтегазовом рынке.“Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру”, — предупредил Потавин. По его мнению, исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/evrokomissiya-1790482139.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, евросоюз, нефть, санкции в отношении россии