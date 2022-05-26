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Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти - РИА Новости, 26.05.2022
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Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти
Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти - РИА Новости, 26.05.2022
Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти
До настоящего времени Россия не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:17
2022-05-26T10:25
экономика
россия
евросоюз
нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. До настоящего времени Россия не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить все. Что за “ахиллесова пята” нашлась у российской нефти, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из ЕС транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в том числе в сфере страхования. Это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги, включая услуги страхования.В настоящее время 95% договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection &amp; Indemnity Clubs). Она должна подчиниться законодательству ЕС. Это может нанести серьезный удар по позициям России на нефтегазовом рынке.“Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру”, — предупредил Потавин. По его мнению, исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.
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экономика, россия, евросоюз, нефть, санкции в отношении россии
02:17 26.05.2022 (обновлено: 10:25 26.05.2022)
 
Эксперт назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

Эксперт Потавин назвал уязвимым местом для российской нефти страхование ее поставок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. До настоящего времени Россия не особенно ощущала зависимость от западных санкций на ее нефть и газ, но сложившаяся в страховании рисков ситуация может изменить все. Что за “ахиллесова пята” нашлась у российской нефти, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Александр Потавин.
По его словам, проект очередного пакета европейских санкций предполагает запрет компаниям и судам из ЕС транспортировать российскую нефть и помогать такой транспортировке, в том числе в сфере страхования. Это означает прямой или косвенный запрет на техподдержку, посредничество и любые другие услуги, включая услуги страхования.
В настоящее время 95% договоров страхования ответственности танкеров идет через Международную группу ассоциаций (клубов) взаимного страхования (International Group of Protection & Indemnity Clubs). Она должна подчиниться законодательству ЕС. Это может нанести серьезный удар по позициям России на нефтегазовом рынке.
“Такая ситуация может поднять цены на энергоносители, поскольку новые ограничения приведут к сбоям в поставках углеводородного сырья из России по всему миру”, — предупредил Потавин. По его мнению, исправить это могут местные страховые компании и госгарантии для покрытия рисков.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзНефтьСанкции в отношении России
 
 
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