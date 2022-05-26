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В США рассказали об уступке стран Евросоюза России - РИА Новости, 26.05.2022
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В США рассказали об уступке стран Евросоюза России
В США рассказали об уступке стран Евросоюза России - РИА Новости, 26.05.2022
В США рассказали об уступке стран Евросоюза России
Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:06
2022-05-26T01:06
россия
евросоюз
газпром
газпромбанк
европа
природный газ
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса. К такому выводу пришло американское издание The Washington Post.Подобное развитие событий, говорится в публикации, свидетельствует о победе официальной Москвы.Тем не менее, уточняет The Washington Post, ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Однако пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Многие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, евросоюз, газпром, газпромбанк, европа, природный газ, в мире
01:06 26.05.2022
 
В США рассказали об уступке стран Евросоюза России

WP: страны ЕС пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать газ в рублях

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса. К такому выводу пришло американское издание The Washington Post.
Подобное развитие событий, говорится в публикации, свидетельствует о победе официальной Москвы.
Тем не менее, уточняет The Washington Post, ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Однако пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
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Многие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияЕвросоюзГазпромГазпромбанкЕвропаПриродный газВ мире
 
 
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