https://ria.ru/20220526/ustupka-1790751303.html

В США рассказали об уступке стран Евросоюза России

В США рассказали об уступке стран Евросоюза России - РИА Новости, 26.05.2022

В США рассказали об уступке стран Евросоюза России

Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:06

2022-05-26T01:06

2022-05-26T01:06

россия

евросоюз

газпром

газпромбанк

европа

природный газ

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса. К такому выводу пришло американское издание The Washington Post.Подобное развитие событий, говорится в публикации, свидетельствует о победе официальной Москвы.Тем не менее, уточняет The Washington Post, ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Однако пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".В конце апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Многие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, евросоюз, газпром, газпромбанк, европа, природный газ, в мире