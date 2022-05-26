В США рассказали об уступке стран Евросоюза России
WP: страны ЕС пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать газ в рублях
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны-участницы Европейского союза в большинстве своем пошли на уступку и подчинились требованию России оплачивать поставки газа в рублях из-за страха возможного энергетического кризиса. К такому выводу пришло американское издание The Washington Post.
Подобное развитие событий, говорится в публикации, свидетельствует о победе официальной Москвы.
Тем не менее, уточняет The Washington Post, ЕС обсуждает меры по снижению зависимости от российских энергоносителей. Однако пока европейские страны не могут найти альтернативных поставщиков и всеми силами пытаются избежать кризиса.
Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа - "Газпромом".
Многие западные страны, столкнулась с тяжелыми экономическими проблемами — ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции — из-за введения санкций против России после начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В основном меры затронули финансовый сектор и поставки высокотехнологичной продукции, однако в Европе стали громче звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.
В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>