https://ria.ru/20220526/ukraina-1790954843.html

FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25

FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25 - РИА Новости, 26.05.2022

FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25

Группа западных военных специалистов разобрала советские военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам, пишет журнал... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:24

2022-05-26T19:24

2022-05-26T19:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

нато

су-25

ми-17

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группа западных военных специалистов разобрала советские военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам, пишет журнал Foreign Policy."Группа экспертов, работающих в полевых условиях в Восточной Европе, по приказу Европейского командования ВС США помогла разобрать советские самолеты Су-25 "Лягушачья лапа" и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было затем отправить на Украину", — говорится в статье. О каких странах идет речь, СМИ не уточнило.В материале подчеркивается, что за несколько месяцев конфликта на Украине у Киева сильно выросли запросы на поставки вооружения от западных партнеров: от винтовок и патронов до ракетных систем залпового огня.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.

https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html

украина

сша

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, нато, су-25, ми-17