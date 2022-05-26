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FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25 - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790954843.html
FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25
FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25 - РИА Новости, 26.05.2022
FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25
Группа западных военных специалистов разобрала советские военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам, пишет журнал... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:24
2022-05-26T19:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
нато
су-25
ми-17
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группа западных военных специалистов разобрала советские военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам, пишет журнал Foreign Policy."Группа экспертов, работающих в полевых условиях в Восточной Европе, по приказу Европейского командования ВС США помогла разобрать советские самолеты Су-25 "Лягушачья лапа" и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было затем отправить на Украину", — говорится в статье. О каких странах идет речь, СМИ не уточнило.В материале подчеркивается, что за несколько месяцев конфликта на Украине у Киева сильно выросли запросы на поставки вооружения от западных партнеров: от винтовок и патронов до ракетных систем залпового огня.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html
https://ria.ru/20220517/ukraina-1788939733.html
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в мире, украина, сша, нато, су-25, ми-17
19:24 26.05.2022 (обновлено: 19:28 26.05.2022)
 
FP: Запад передал Украине разобранные самолеты Су-25

Foreign Policy: страны Европы передали Украине разобранные советские штурмовики Су-25

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСамолеты Су-25 и Су-24М
Самолеты Су-25 и Су-24М - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Самолеты Су-25 и Су-24М
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Группа западных военных специалистов разобрала советские военные самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17 для дальнейшей передачи украинским войскам, пишет журнал Foreign Policy.
"Группа экспертов, работающих в полевых условиях в Восточной Европе, по приказу Европейского командования ВС США помогла разобрать советские самолеты Су-25 "Лягушачья лапа" и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было затем отправить на Украину", — говорится в статье. О каких странах идет речь, СМИ не уточнило.
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В материале подчеркивается, что за несколько месяцев конфликта на Украине у Киева сильно выросли запросы на поставки вооружения от западных партнеров: от винтовок и патронов до ракетных систем залпового огня.
На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
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