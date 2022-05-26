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СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790890791.html
СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины
СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины - РИА Новости, 26.05.2022
СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель в Донбассе будут сложными. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:22
2022-05-26T16:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
вооруженные силы украины
донбасс
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель в Донбассе будут сложными."У врага все еще есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", - написал Данилов в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html
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в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр
16:22 26.05.2022
 
СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины

Секретарь СНБО Украины Данилов: следующие несколько недель в Донбассе будут очень трудными

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель в Донбассе будут сложными.
"У врага все еще есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", - написал Данилов в Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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