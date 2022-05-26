https://ria.ru/20220526/ukraina-1790890791.html

СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины

СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины - РИА Новости, 26.05.2022

СНБО заявил, что следующие недели в Донбассе будут сложными для Украины

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель в Донбассе будут сложными. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T16:22

2022-05-26T16:22

2022-05-26T16:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

вооруженные силы украины

донбасс

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что следующие несколько недель в Донбассе будут сложными."У врага все еще есть много оружия. Следующие несколько недель будут очень трудными", - написал Данилов в Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/donetsk-1790172803.html

украина

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, донбасс, россия, ситуация в днр и лнр