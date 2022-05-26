https://ria.ru/20220526/ukraina-1790877182.html

На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании

На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании - РИА Новости, 26.05.2022

На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании

Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:39

2022-05-26T15:39

2022-05-26T15:40

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украина

белоруссия

государственное бюро расследований украины

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины."В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении госбюро расследований.По информации ведомства, все имущество арестовано "в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html

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Ольга Фомченкова

в мире, николаевская область, украина, белоруссия, государственное бюро расследований украины