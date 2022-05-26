15:39 26.05.2022 (обновлено: 15:40 26.05.2022)
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании
ГБР Украины арестовало вагоны с удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины.
"В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении госбюро расследований.
По информации ведомства, все имущество арестовано "в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.