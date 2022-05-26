Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790877182.html
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании - РИА Новости, 26.05.2022
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании
Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T15:39
2022-05-26T15:40
в мире
николаевская область
украина
белоруссия
государственное бюро расследований украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_ba601a0e7cd303f00cffae756a87349c.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины."В Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении госбюро расследований.По информации ведомства, все имущество арестовано "в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль".Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html
николаевская область
украина
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727888341_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_808baf9744ab30d62541745d63c8f9db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, николаевская область, украина, белоруссия, государственное бюро расследований украины
15:39 26.05.2022 (обновлено: 15:40 26.05.2022)
 
На Украине арестовали вагоны с удобрениями белорусской компании

ГБР Украины арестовало вагоны с удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Вагоны с минеральными удобрениями белорусской компании на 20 миллионов долларов арестованы в Николаевской области, сообщили в госбюро расследований Украины.
Николаевской области работники ГБР на территории морского порта обнаружили 188 вагонов с минеральными удобрениями. 77 тысяч тонн товара принадлежали белорусской холдинговой компании. Стоимость имущества вместе с белорусскими вагонами составляла около 20 миллионов долларов", - говорится в сообщении госбюро расследований.
По информации ведомства, все имущество арестовано "в рамках уголовного производства относительно злоупотребления служебных лиц Николаевской таможни, которые способствовали незаконному перемещению санкционных товаров через таможенный контроль".
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 13:38
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии
 
В миреНиколаевская областьУкраинаБелоруссияГосударственное бюро расследований Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала