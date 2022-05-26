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В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022
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В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии
Законопроект относительно санкционной политики в отношении Белоруссии, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:38
2022-05-26T14:01
в мире
украина
белоруссия
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Законопроект относительно санкционной политики в отношении Белоруссии, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики, зарегистрирован в Верховной раде Украины.Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно санкционной политики государства Украина по отношению к государству Республика Беларусь" зарегистрирован на сайте Рады в четверг. Его инициаторы – депутаты от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Анатолий Остапенко."Основной целью законопроекта является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, предусматривающие в частности определение правовых основ и закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия из мотивов общественной необходимости объектов права собственности Республики Беларусь", - говорится в пояснительной записке к документу.Он также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются санкции, а также расширение перечня оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими еще и белорусское гражданство.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790821396.html
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины
13:38 26.05.2022 (обновлено: 14:01 26.05.2022)
 
В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии

В Раде зарегистрировали проект, предполагающий изъятие объектов собственности Белоруссии

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Законопроект относительно санкционной политики в отношении Белоруссии, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики, зарегистрирован в Верховной раде Украины.
Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно санкционной политики государства Украина по отношению к государству Республика Беларусь" зарегистрирован на сайте Рады в четверг. Его инициаторы – депутаты от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Анатолий Остапенко.
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"Основной целью законопроекта является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, предусматривающие в частности определение правовых основ и закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия из мотивов общественной необходимости объектов права собственности Республики Беларусь", - говорится в пояснительной записке к документу.
Он также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются санкции, а также расширение перечня оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими еще и белорусское гражданство.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
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