https://ria.ru/20220526/ukraina-1790838050.html

В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии

В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2022

В Раде зарегистрировали законопроект о санкциях против Белоруссии

Законопроект относительно санкционной политики в отношении Белоруссии, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:38

2022-05-26T13:38

2022-05-26T14:01

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верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Законопроект относительно санкционной политики в отношении Белоруссии, которым предлагается принудительно изымать объекты собственности республики, зарегистрирован в Верховной раде Украины.Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно санкционной политики государства Украина по отношению к государству Республика Беларусь" зарегистрирован на сайте Рады в четверг. Его инициаторы – депутаты от правящей партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Георгий Мазурашу, Анатолий Остапенко."Основной целью законопроекта является введение Украиной специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, предусматривающие в частности определение правовых основ и закрепление на законодательном уровне механизма принудительного изъятия из мотивов общественной необходимости объектов права собственности Республики Беларусь", - говорится в пояснительной записке к документу.Он также предусматривает расширение перечня субъектов, к которым применяются санкции, а также расширение перечня оснований для прекращения гражданства Украины, лицами, имеющими еще и белорусское гражданство.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220526/belorussiya-1790821396.html

https://ria.ru/20220520/izolyatsiya-1789740795.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины