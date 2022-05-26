https://ria.ru/20220526/ukraina-1790837928.html
На Украине переименовали колбасу и сыр за связи названий с Россией
На Украине переименовали колбасу и сыр за связи названий с Россией - РИА Новости, 26.05.2022
На Украине переименовали колбасу и сыр за связи названий с Россией
Традиционные названия продуктов питания на Украине стали менять на антироссийские, сообщил в четверг местный телеканал "Интер". РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:38
2022-05-26T13:38
2022-05-26T13:38
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Традиционные названия продуктов питания на Украине стали менять на антироссийские, сообщил в четверг местный телеканал "Интер".Так, технолог черкасского мясокомбината Надежда Лосева рассказала, что на предприятии несколько недель назад было принято решение выпускать вместо "московской" колбасы продукт с названием "смерть москалям" ("москалями" пренебрежительно называют русских украинские националисты) и изображением украинского флага на упаковке.Отмечается, что в Сумской области стали выпускать "антироссийский" сыр вместо "российского". Цензуре подвергся и "белорусский" хлеб, который выпускали в Киеве – теперь он называется "атаманский". Под украинизацию попало также пиво "Жигулевское" - ровенская пивоварня переименовала его в "Венское".Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220523/rusofobiya-1790233732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
На Украине переименовали колбасу и сыр за связи названий с Россией
На Украине выпустили "антироссийский" сыр и колбасу "Смерть москалям" вместо "московской"