https://ria.ru/20220526/ukraina-1790817549.html
Украинские военные пожаловались на отсутствие современного оружия
Украинские военные пожаловались на отсутствие современного оружия - РИА Новости, 26.05.2022
Украинские военные пожаловались на отсутствие современного оружия
Украинские военнослужащие 2-й и 1-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона записали видеообращение, в котором демонстрируют оружие времен Первой мировой... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:36
2022-05-26T12:36
2022-05-26T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
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донбасс
вооруженные силы украины
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие 2-й и 1-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона записали видеообращение, в котором демонстрируют оружие времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, просят дать правовую оценку приказам их командования.Подразделения 2-й и 1-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона воевали в Камышевахе в Луганской области. На видео демонстрируют пулемет "Максим"."Это оружие времен Первой мировой войны и Второй мировой войны, с которым мы должны были воевать против вертолетов и артиллерии, которая чем дальше, тем большим калибром сравнивала с землей наши окопы", - заявил один из военнослужащих. Видео размещено в четверг в Telegram-канале "Украинских новостей".По их словам, после того, как на позиции начали наступать вертолеты, самолеты и "Грады", командир роты принял решение об отступлении."Если бы мы остались на своих позициях, не выжил бы абсолютно никто. Сейчас наше командование хочет сделать из нас дезертиров. Просим наше вышестоящее руководство принять решение и дать правовую оценку нашему командованию", - сказали солдаты.Также, по их информации, вся 1-я стрелковая рота 46-го отдельного стрелкового батальона уже не имеет возможности для отступления, "много погибших и раненных".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220507/voennyy-1787354226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, вторая мировая война (1939-1945)
Украинские военные пожаловались на отсутствие современного оружия
Бойцы ВСУ сняли видео, в котором показали свое оружие времен Первой и Второй мировых войн
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие 2-й и 1-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона записали видеообращение, в котором демонстрируют оружие времен Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, просят дать правовую оценку приказам их командования.
Подразделения 2-й и 1-й роты 46-го отдельного стрелкового батальона воевали в Камышевахе в Луганской области
. На видео демонстрируют пулемет "Максим".
"Это оружие времен Первой мировой войны и Второй мировой войны, с которым мы должны были воевать против вертолетов и артиллерии, которая чем дальше, тем большим калибром сравнивала с землей наши окопы", - заявил один из военнослужащих. Видео размещено в четверг в Telegram-канале
"Украинских новостей".
По их словам, после того, как на позиции начали наступать вертолеты, самолеты и "Грады", командир роты принял решение об отступлении.
"Если бы мы остались на своих позициях, не выжил бы абсолютно никто. Сейчас наше командование хочет сделать из нас дезертиров. Просим наше вышестоящее руководство принять решение и дать правовую оценку нашему командованию", - сказали солдаты.
Также, по их информации, вся 1-я стрелковая рота 46-го отдельного стрелкового батальона уже не имеет возможности для отступления, "много погибших и раненных".
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.