https://ria.ru/20220526/ukraina-1790802636.html

На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных

На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных - РИА Новости, 26.05.2022

На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных

Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:46

2022-05-26T11:46

2022-05-26T12:11

специальная военная операция на украине

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россия

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

киев

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны, по 12 лет лишения свободы - заседание транслировалось на сайте судебной власти Украины."Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)", - сказал судья.В рамках другого процесса в понедельник суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, также обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

https://ria.ru/20220518/tribunal-1789206243.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев