https://ria.ru/20220526/ukraina-1790802636.html
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных - РИА Новости, 26.05.2022
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных
Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:46
2022-05-26T11:46
2022-05-26T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны, по 12 лет лишения свободы - заседание транслировалось на сайте судебной власти Украины."Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)", - сказал судья.В рамках другого процесса в понедельник суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, также обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
https://ria.ru/20220518/tribunal-1789206243.html
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в мире, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев
11:46 26.05.2022 (обновлено: 12:11 26.05.2022)
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных
На Украине запросили для двух военных из России по 12 лет лишения свободы