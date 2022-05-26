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На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790802636.html
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных - РИА Новости, 26.05.2022
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных
Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:46
2022-05-26T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
киев
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны, по 12 лет лишения свободы - заседание транслировалось на сайте судебной власти Украины."Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)", - сказал судья.В рамках другого процесса в понедельник суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, также обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента), киев
11:46 26.05.2022 (обновлено: 12:11 26.05.2022)
 
На Украине запросили по 12 лет лишения свободы для двух российских военных

На Украине запросили для двух военных из России по 12 лет лишения свободы

© AP Photo / Roman HrytsynaРоссийский военный во время судебного заседания в Киеве
Российский военный во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Российский военный во время судебного заседания в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Обвинение в Полтавской области запросило для двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова, обвиняемых в нарушении законов и обычаев войны, по 12 лет лишения свободы - заседание транслировалось на сайте судебной власти Украины.
"Решение будет оглашено 31 мая около 11.00 (время совпадает с московским)", - сказал судья.
В рамках другого процесса в понедельник суд в Киеве приговорил российского военного Вадима Шишимарина, также обвиняемого в нарушении законов и обычаев войны, к пожизненному лишению свободы. Его защита намерена обжаловать это решение.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 12:36Специальная военная операция на Украине
Пушилин: трибунал над военными преступниками должен быть международным
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Киев
 
 
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