https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796956.html

Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022

Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:28

2022-05-26T11:28

2022-05-26T13:22

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков