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Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
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Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ - РИА Новости, 26.05.2022
Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:28
2022-05-26T13:22
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
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безопасность, украина, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
11:28 26.05.2022 (обновлено: 13:22 26.05.2022)
 
Ракетные войска поразили 407 районов сосредоточения сил и техники ВСУ

Минобороны: ракетные войска и артиллерия поразили 62 украинских пункта управления

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.
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