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ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796307.html
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов - РИА Новости, 26.05.2022
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов
Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
https://ria.ru/20220526/samolety-1790800124.html
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:26 26.05.2022 (обновлено: 11:39 26.05.2022)
 
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов

Минобороны: армейской авиацией на Украине уничтожены более 350 украинских националистов

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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