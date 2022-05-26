https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796307.html

ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов

ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов - РИА Новости, 26.05.2022

ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов

Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:26

2022-05-26T11:26

2022-05-26T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790341323_0:0:2891:1626_1920x0_80_0_0_d141321f704c3894615e71eb7ad81273.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.

https://ria.ru/20220526/samolety-1790800124.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)