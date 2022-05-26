https://ria.ru/20220526/ukraina-1790796307.html
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов - РИА Новости, 26.05.2022
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов
Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:26
2022-05-26T11:39
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ за сутки уничтожили 350 украинских националистов и поразили 96 единиц боевой техники, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 49 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два минометных расчета, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 350 националистов, выведены из строя 96 единиц вооружения и военной техники", - сказал он.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:26 26.05.2022 (обновлено: 11:39 26.05.2022)
ВКС за сутки уничтожили более 350 украинских националистов
Минобороны: армейской авиацией на Украине уничтожены более 350 украинских националистов