https://ria.ru/20220526/ukraina-1790776868.html

Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать

Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать - РИА Новости, 26.05.2022

Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать

В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:08

2022-05-26T10:08

2022-05-26T11:28

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего неизвестно, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Отцы-командиры сказали: кто будет сдавать позиции, тот будет расстрелян на месте. По поводу товарищей-отказников, которых было 450 человек - их посадили в машину и что с ними произошло, никто не знает. Были заградотряды националистического характера, которые имели пулеметы и гранатометы", - рассказал пленный военнослужащий Украины Максим Горяйнов из 95-й десантно-штурмовой бригады, который был взят в плен 25 мая.

https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html

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Украинский военнопленный: Товарищей-отказников было 450 человек В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего неизвестно, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ. 2022-05-26T10:08 true PT1M05S

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Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр