https://ria.ru/20220526/ukraina-1790776868.html
Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать
Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать - РИА Новости, 26.05.2022
Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать
В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:08
2022-05-26T10:08
2022-05-26T11:28
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего неизвестно, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ."Отцы-командиры сказали: кто будет сдавать позиции, тот будет расстрелян на месте. По поводу товарищей-отказников, которых было 450 человек - их посадили в машину и что с ними произошло, никто не знает. Были заградотряды националистического характера, которые имели пулеметы и гранатометы", - рассказал пленный военнослужащий Украины Максим Горяйнов из 95-й десантно-штурмовой бригады, который был взят в плен 25 мая.
https://ria.ru/20220526/plennye-1790769891.html
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Украинский военнопленный: Товарищей-отказников было 450 человек
В 95-й десантно-штурмовой бригаде войск Украины 450 человек отказались воевать с Россией, их увезли националисты из заградотряда, об их судьбе ничего неизвестно, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ.
2022-05-26T10:08
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PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
10:08 26.05.2022 (обновлено: 11:28 26.05.2022)
Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов бригады воевать
Пленный украинский десантник рассказал об отказе 450 бойцов 95-й бригады воевать с Россией