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Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать - РИА Новости, 26.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790774319.html
Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать
Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать - РИА Новости, 26.05.2022
Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать
В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:47
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса.Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны России."Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод "отказников" (от участия в боевых действиях), которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел", — рассказал военнопленный Дмитрий Тарасюк.По его словам, он был взят в плен 25 мая, проходил службу в 95-й штурмовой бригаде войск Украины.
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"Кто будет отступать, будем стрелять на месте" – военнопленный рассказал о заградотрядах в войсках Украины
В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса. Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны РФ.
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в мире, украина, россия
09:47 26.05.2022 (обновлено: 11:14 26.05.2022)
 
Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать

Сдавшийся в плен украинский солдат Тарасюк рассказал о заградотрядах в ВСУ

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса.
Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны России.
"Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод "отказников" (от участия в боевых действиях), которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел", — рассказал военнопленный Дмитрий Тарасюк.
По его словам, он был взят в плен 25 мая, проходил службу в 95-й штурмовой бригаде войск Украины.
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