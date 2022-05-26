https://ria.ru/20220526/ukraina-1790774319.html

Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать

Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать - РИА Новости, 26.05.2022

Пленный рассказал о том, что происходит с теми, кто отказывается воевать

В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:47

2022-05-26T09:47

2022-05-26T11:14

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса.Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны России."Как нам сказали наши командиры, когда стоял на позиции, — кто будет отступать, будем стрелять на месте. Кто убежит, сзади стоит заградотряд, который тоже будет расстреливать. У нас был взвод "отказников" (от участия в боевых действиях), которые ушли, и до сих пор их больше никто никогда не видел", — рассказал военнопленный Дмитрий Тарасюк.По его словам, он был взят в плен 25 мая, проходил службу в 95-й штурмовой бригаде войск Украины.

https://ria.ru/20220526/azovstal-1790790872.html

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"Кто будет отступать, будем стрелять на месте" – военнопленный рассказал о заградотрядах в войсках Украины В войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях, рассказал пленный военный в ходе допроса. Видеозапись допроса опубликовало в четверг Минобороны РФ. 2022-05-26T09:47 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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