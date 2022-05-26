https://ria.ru/20220526/ukraina-1790772455.html

Посол Украины с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии

Посол Украины с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии - РИА Новости, 26.05.2022

Посол Украины с помощью фото высмеял поставки оружия от Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в Twitter картинку улитки с приклеенным к ней патроном, высмеивающую правительство ФРГ за промедление с... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:34

2022-05-26T09:34

2022-05-26T11:24

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал в Twitter картинку улитки с приклеенным к ней патроном, высмеивающую правительство ФРГ за промедление с военными поставками. "Немецкое оружие для Украины уже в пути", — написал дипломат.По его словам, эту картинку ему прислал член правительства Украины по WhatsApp.Мельник давно критикует Берлин за нерешительность в вопросе поставки вооружения Киеву.Так, накануне в интервью немецкой медиагруппе Funke он выразил разочарование тем фактом, что "обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа". По словам Мельника, Берлин в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1.Как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, германия