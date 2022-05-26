https://ria.ru/20220526/ukraina-1790765146.html
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер" - РИА Новости, 26.05.2022
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:45
2022-05-26T08:45
2022-05-26T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
азовсталь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790772078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a3aaf8ab49c308cfbf024c010b528a88.jpg
МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью.Номер модификации найденного на "Азовстали" американского бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
азовсталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790772078_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a79b66ea4a165ef53c746312c5bda279.jpg
Американский бронеавтомобиль "Хаммер" на территории завода "Азовсталь"
Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-05-26T08:45
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, азовсталь
08:45 26.05.2022 (обновлено: 13:15 26.05.2022)
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
Американский бронеавтомобиль "Хаммер" обнаружен в промзоне завода "Азовсталь"