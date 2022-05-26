https://ria.ru/20220526/ukraina-1790765146.html

Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"

Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер" - РИА Новости, 26.05.2022

Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"

Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе,... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:45

2022-05-26T08:45

2022-05-26T13:15

специальная военная операция на украине

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азовсталь

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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью.Номер модификации найденного на "Азовстали" американского бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

https://ria.ru/20220526/miny-1790794234.html

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азовсталь

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Американский бронеавтомобиль "Хаммер" на территории завода "Азовсталь" Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости. 2022-05-26T08:45 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, азовсталь