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Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер" - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/ukraina-1790765146.html
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер" - РИА Новости, 26.05.2022
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"
Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T08:45
2022-05-26T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
азовсталь
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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью.Номер модификации найденного на "Азовстали" американского бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
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мариуполь
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Американский бронеавтомобиль "Хаммер" на территории завода "Азовсталь"
Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, азовсталь
08:45 26.05.2022 (обновлено: 13:15 26.05.2022)
 
Боевики на "Азовстали" использовали американский бронированный "Хаммер"

Американский бронеавтомобиль "Хаммер" обнаружен в промзоне завода "Азовсталь"

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МАРИУПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Поврежденный американский бронеавтомобиль "Хаммер" (HMMWV, Humvee) армейской модификации обнаружен в промзоне завода "Азовсталь" в освобожденном Мариуполе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Автомобиль находится под открытым небом между корпусами завода. Машина имеет пустынную расцветку, на крыше бронеавтомобиля располагается башня с пулеметной турелью.
Номер модификации найденного на "Азовстали" американского бронеавтомобиля - TM 9-2320-387-24P.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. 20 мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из полка "Азов" и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
Территория разрушенного комбината Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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