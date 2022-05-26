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Арабские страны понимают угрозы безопасности России, заявил Лавров
Арабские страны понимают угрозы безопасности России, заявил Лавров - РИА Новости, 26.05.2022
Арабские страны понимают угрозы безопасности России, заявил Лавров
Арабские страны с пониманием относятся к угрозам безопасности России, которые Запад на протяжении долгих лет создает у российских границ для ее сдерживания и... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:45
2022-05-26T19:45
2022-05-26T19:45
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Арабские страны с пониманием относятся к угрозам безопасности России, которые Запад на протяжении долгих лет создает у российских границ для ее сдерживания и нанесения ущерба, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."С пониманием относимся к коренным интересам арабских стран в связи с угрозами их безопасности. Они отвечают нам взаимностью и понимают угрозы безопасности Российской Федерации, создаваемые Западом не одно десятилетие прямо на наших границах, пытаясь использовать Украину для сдерживания России и нанесения нам серьезного ущерба", - сказал Лавров в интервью телеканалу RT Arabic.
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украина, россия, rt arabic, москва, сергей лавров
Арабские страны понимают угрозы безопасности России, заявил Лавров
Лавров: арабские страны понимают, что Запад создает угрозы у российских границ