https://ria.ru/20220526/ugrozy-1790785670.html

Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой

Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой - РИА Новости, 26.05.2022

Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой

Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:46

2022-05-26T10:46

2022-05-26T10:46

в мире

игорь додон

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790642633_0:258:3184:2048_1920x0_80_0_0_ea5365f4640b0b759490005e0a940312.jpg

КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты."С 11 июля блок коммунистов и социалистов систематически притесняется в праве создания законодательных инициатив, ни один из наших законопроектов не обсуждался и не рассматривался. Мы констатируем, что законопроекты оппозиции заблокированы правительством, парламент превратился в машину для голосования, констатируем, что оппозиция игнорируется, ей угрожают политической расправой, подобное нельзя терпеть", - заявил Батрынча.Он предупредил, что о ситуации в стране будут уведомлены представители аккредитованных в Молдавии дипмиссий.Заявление было сделано на фоне задержания неформального лидера оппозиции, экс-президента Игоря Додона. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Додон и его сторонники считают дело против него политическим.

https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html

https://ria.ru/20220525/dodon-1790626359.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь додон, молдавия