https://ria.ru/20220526/ugrozy-1790785670.html
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой - РИА Новости, 26.05.2022
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой
Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:46
2022-05-26T10:46
2022-05-26T10:46
в мире
игорь додон
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790642633_0:258:3184:2048_1920x0_80_0_0_ea5365f4640b0b759490005e0a940312.jpg
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты."С 11 июля блок коммунистов и социалистов систематически притесняется в праве создания законодательных инициатив, ни один из наших законопроектов не обсуждался и не рассматривался. Мы констатируем, что законопроекты оппозиции заблокированы правительством, парламент превратился в машину для голосования, констатируем, что оппозиция игнорируется, ей угрожают политической расправой, подобное нельзя терпеть", - заявил Батрынча.Он предупредил, что о ситуации в стране будут уведомлены представители аккредитованных в Молдавии дипмиссий.Заявление было сделано на фоне задержания неформального лидера оппозиции, экс-президента Игоря Додона. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Додон и его сторонники считают дело против него политическим.
https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html
https://ria.ru/20220525/dodon-1790626359.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790642633_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_7e577974ec16d712f1ff1fb2906c8ab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь додон, молдавия
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой
Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча: оппозиции угрожают политической расправой
КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии
антиправительственные протесты.
"С 11 июля блок коммунистов и социалистов систематически притесняется в праве создания законодательных инициатив, ни один из наших законопроектов не обсуждался и не рассматривался. Мы констатируем, что законопроекты оппозиции заблокированы правительством, парламент превратился в машину для голосования, констатируем, что оппозиция игнорируется, ей угрожают политической расправой, подобное нельзя терпеть", - заявил Батрынча.
Он предупредил, что о ситуации в стране будут уведомлены представители аккредитованных в Молдавии дипмиссий.
Заявление было сделано на фоне задержания неформального лидера оппозиции, экс-президента Игоря Додона
. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Додон и его сторонники считают дело против него политическим.