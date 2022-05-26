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Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой - РИА Новости, 26.05.2022
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Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой - РИА Новости, 26.05.2022
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой
Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:46
2022-05-26T10:46
в мире
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты."С 11 июля блок коммунистов и социалистов систематически притесняется в праве создания законодательных инициатив, ни один из наших законопроектов не обсуждался и не рассматривался. Мы констатируем, что законопроекты оппозиции заблокированы правительством, парламент превратился в машину для голосования, констатируем, что оппозиция игнорируется, ей угрожают политической расправой, подобное нельзя терпеть", - заявил Батрынча.Он предупредил, что о ситуации в стране будут уведомлены представители аккредитованных в Молдавии дипмиссий.Заявление было сделано на фоне задержания неформального лидера оппозиции, экс-президента Игоря Додона. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Додон и его сторонники считают дело против него политическим.
https://ria.ru/20220526/osvobozhdenie-1790749285.html
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в мире, игорь додон, молдавия
10:46 26.05.2022
 
Молдавская оппозиция заявила, что ей угрожают политической расправой

Вице-спикер парламента Молдавии Батрынча: оппозиции угрожают политической расправой

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе
Митинг в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Митинг в поддержку экс-президента Молдавии Игоря Додона в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мая - РИА Новости. Оппозицию Молдавии игнорируют в парламенте и угрожают ей политической расправой, заявил исполнительный секретарь Соцпартии, вице-спикер законодательного органа Влад Батрынча.
Блок коммунистов и социалистов вместе с присоединившийся к ним партией Шор с 18 мая проводит в Молдавии антиправительственные протесты.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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"С 11 июля блок коммунистов и социалистов систематически притесняется в праве создания законодательных инициатив, ни один из наших законопроектов не обсуждался и не рассматривался. Мы констатируем, что законопроекты оппозиции заблокированы правительством, парламент превратился в машину для голосования, констатируем, что оппозиция игнорируется, ей угрожают политической расправой, подобное нельзя терпеть", - заявил Батрынча.
Он предупредил, что о ситуации в стране будут уведомлены представители аккредитованных в Молдавии дипмиссий.
Заявление было сделано на фоне задержания неформального лидера оппозиции, экс-президента Игоря Додона. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. Додон и его сторонники считают дело против него политическим.
Обыски в доме бывшего президента Молдавии Игоря Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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В миреИгорь ДодонМолдавия
 
 
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