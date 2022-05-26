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Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья - РИА Новости, 26.05.2022
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья
Киевские власти до спецоперации вынашивали планы ракетного удара по четырем крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:39
2022-05-26T10:39
2022-05-26T10:39
специальная военная операция на украине
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ростов-на-дону
белгород
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Киевские власти до спецоперации вынашивали планы ракетного удара по четырем крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю", - сказал Рогов.По его словам, планы были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции на Украине."Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня. Украина готовилась к нападению на Донбасс, на Крым и всю остальную Россию", - подчеркнул Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ростов-на-дону, белгород, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья
Глава Запорожской ВГА Рогов: Киев планировал удары по России еще до спецоперации