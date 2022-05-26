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Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/udary-1790783837.html
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья - РИА Новости, 26.05.2022
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья
Киевские власти до спецоперации вынашивали планы ракетного удара по четырем крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T10:39
2022-05-26T10:39
специальная военная операция на украине
в мире
ростов-на-дону
белгород
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Киевские власти до спецоперации вынашивали планы ракетного удара по четырем крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю", - сказал Рогов.По его словам, планы были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции на Украине."Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня. Украина готовилась к нападению на Донбасс, на Крым и всю остальную Россию", - подчеркнул Рогов.
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запорожская область
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в мире, ростов-на-дону, белгород, запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина
10:39 26.05.2022
 
Киев планировал удары по России до спецоперации, заявили власти Запорожья

Глава Запорожской ВГА Рогов: Киев планировал удары по России еще до спецоперации

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости. Киевские власти до спецоперации вынашивали планы ракетного удара по четырем крупным российским городам, среди которых Симферополь и Ростов-на-Дону, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Нами получены достоверные данные из окружения Зеленского, что киевский режим готовил ракетные удары по четырем крупным российским городам: Белгороду, Брянску, Ростову-на-Дону и Симферополю", - сказал Рогов.
По его словам, планы были сорваны благодаря своевременному началу специальной военной операции на Украине.
"Если говорить языком Великой Отечественной войны, спецоперация была начата 21 июня, накануне 22 июня. Украина готовилась к нападению на Донбасс, на Крым и всю остальную Россию", - подчеркнул Рогов.
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