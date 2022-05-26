Япония и США провели совместные учения
Япония и США провели совместные учения военно-воздушных сил с участием восьми истребителей
Американский истребитель F-16. Архивное фото
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей, сообщило министерство обороны Японии.
"Силы самообороны Японии провели совместные учения с США. Они направлены на то, чтобы, основываясь на крепком альянсе (двух стран), подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США. Силы самообороны и военные США постоянно тесно сотрудничают для обеспечения обороны нашей страны и мира и стабильности в регионе, и всегда готовы к любым непредвиденным ситуациям. Благодаря таким учениям будут поддержаны и укреплены способность и желание внести активный вклад в дело мира и стабильности в регионе. Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - говорится в заявлении.
Агентство Киодо в среду сообщило, что самолеты воздушных сил самообороны Японии и ВВС США провели совместное патрулирование в районе Японского моря. Агентство не исключило, что данный пролет мог стать ответом на патрулирование самолетами ВС Китая и России районов в Японском и Восточно-китайском морях, а также на последние ракетные испытания КНДР.