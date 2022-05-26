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Япония и США провели совместные учения - РИА Новости, 26.05.2022
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Япония и США провели совместные учения
Япония и США провели совместные учения - РИА Новости, 26.05.2022
Япония и США провели совместные учения
Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей, сообщило министерство обороны Японии. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T05:34
2022-05-26T05:34
в мире
япония
сша
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей, сообщило министерство обороны Японии."Силы самообороны Японии провели совместные учения с США. Они направлены на то, чтобы, основываясь на крепком альянсе (двух стран), подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США. Силы самообороны и военные США постоянно тесно сотрудничают для обеспечения обороны нашей страны и мира и стабильности в регионе, и всегда готовы к любым непредвиденным ситуациям. Благодаря таким учениям будут поддержаны и укреплены способность и желание внести активный вклад в дело мира и стабильности в регионе. Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - говорится в заявлении.Агентство Киодо в среду сообщило, что самолеты воздушных сил самообороны Японии и ВВС США провели совместное патрулирование в районе Японского моря. Агентство не исключило, что данный пролет мог стать ответом на патрулирование самолетами ВС Китая и России районов в Японском и Восточно-китайском морях, а также на последние ракетные испытания КНДР.
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в мире, япония, сша, ввс сша, f-16
05:34 26.05.2022
 
Япония и США провели совместные учения

Япония и США провели совместные учения военно-воздушных сил с участием восьми истребителей

© Staff Sgt. Joshua DewberryАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16
© Staff Sgt. Joshua Dewberry
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония и США провели учения военно-воздушных сил над Японским морем с участием 8 истребителей, сообщило министерство обороны Японии.
"Силы самообороны Японии провели совместные учения с США. Они направлены на то, чтобы, основываясь на крепком альянсе (двух стран), подтвердить готовность к немедленному ответу и еще больше усилить союз Японии и США. Силы самообороны и военные США постоянно тесно сотрудничают для обеспечения обороны нашей страны и мира и стабильности в регионе, и всегда готовы к любым непредвиденным ситуациям. Благодаря таким учениям будут поддержаны и укреплены способность и желание внести активный вклад в дело мира и стабильности в регионе. Учения проходили 25 мая. В них приняли участие 4 истребителя F-16 ВВС США и 4 истребителя F-15 военно-воздушных сил самообороны Японии", - говорится в заявлении.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 08:32
Япония готова увеличить расходы на оборону, заявил Кисида
Агентство Киодо в среду сообщило, что самолеты воздушных сил самообороны Японии и ВВС США провели совместное патрулирование в районе Японского моря. Агентство не исключило, что данный пролет мог стать ответом на патрулирование самолетами ВС Китая и России районов в Японском и Восточно-китайском морях, а также на последние ракетные испытания КНДР.
 
В миреЯпонияСШАВВС СШАF-16
 
 
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