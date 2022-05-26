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Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/tyurmy-1790815493.html
Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ
Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе, включая "библиотеку", с ними работают специалисты. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:31
2022-05-26T12:35
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
служба безопасности украины
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе, включая "библиотеку", с ними работают специалисты."Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной "библиотеке", как называли ее сами неонацисты. То есть люди назывались "книгами"... Напоминаю, вот те люди, которые там содержались, они появились, есть новые свидетели этих преступлений. Они появились точно, и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники", - заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.СК РФ сообщал, что в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "библиотека". Обнаружены документальные доказательства, свидетельствующие о том, что здесь располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело. Следствие полагает, что в стенах здания держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
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в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр
12:31 26.05.2022 (обновлено: 12:35 26.05.2022)
 
Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ

Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкГлава Донецкой народной республики Денис Пушилин
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе, включая "библиотеку", с ними работают специалисты.
"Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной "библиотеке", как называли ее сами неонацисты. То есть люди назывались "книгами"... Напоминаю, вот те люди, которые там содержались, они появились, есть новые свидетели этих преступлений. Они появились точно, и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники", - заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Для них мы не люди, а полуживое мясо". Нелегальная тюрьма нацбата "Айдар"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района Луганской народной республики
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

Помещение колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

Военнослужащий народной милиции ЛНР на территории бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

Территория бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма нацбатальона Айдар, в селе Половинкино Старобельского района в ЛНР
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Бывший колбасный завод представляет собой отдельное здание, обнесенное бетонным забором. По периметру айдаровцы поставили дозорные вышки, отчего завод стал похож на концлагерь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В течение восьми лет власти ЛНР получали свидетельские показания потерпевших, которых держали на заводе в качестве узников.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Когда Народная милиция ЛНР взяла под контроль Старобельский район, сотрудники местной общественной организации "Мемориал" сразу поехали туда.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 10

В подвале цеха находится коптильня, состоящая из отдельных камер. Сверху они закрыты решетками, изначально предназначенными для раскладывания мяса.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Каждая секция коптильни — размером 80 × 150 сантиметров. Люди проводили тут недели и месяцы скорчившись. Зимой камеры не отапливались.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Ручные противотанковые гранатометы на территории бывшего колбасного завода, в котором была оборудована нелегальная тюрьма нацбатальона "Айдар".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 10

По свидетельствам потерпевших, узников избивали, пытали, обливали ледяной водой, держали впроголодь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Сейчас в тюрьме работают следователи и эксперты-криминалисты из ЛНР: ищут остатки ДНК-материалов жертв концлагеря, документы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сохранились видеопоказания побывавшей в плену медсестры Оксаны К., которая впоследствии умерла от ран и болезней. "На пленных очень сильно отрываются — избивают, унижают. Для них мы вообще не люди… Мы для них полуживое мясо", — свидетельствовала Оксана.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Власти ЛНР не исключают, что где-то вблизи тюрьмы расположено место захоронения погибших.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
СК РФ сообщал, что в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "библиотека". Обнаружены документальные доказательства, свидетельствующие о том, что здесь располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело. Следствие полагает, что в стенах здания держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению.
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.
РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.
Во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00
"Лучше туда не попадать": как обходятся с пленными на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияСлужба безопасности УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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