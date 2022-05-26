https://ria.ru/20220526/tyurmy-1790815493.html

Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ

Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин заявил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе, включая "библиотеку", с ними работают специалисты. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T12:31

2022-05-26T12:31

2022-05-26T12:35

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

служба безопасности украины

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789214432_0:51:3160:1828_1920x0_80_0_0_1ec09f52e9ab9732a925e9249c5cf0c1.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о новых свидетелях и уликах по делу о тайных тюрьмах СБУ в Донбассе, включая "библиотеку", с ними работают специалисты."Есть абсолютно точно новые свидетельства тех, кто содержался в данной "библиотеке", как называли ее сами неонацисты. То есть люди назывались "книгами"... Напоминаю, вот те люди, которые там содержались, они появились, есть новые свидетели этих преступлений. Они появились точно, и с ними занимаются, работают соответствующие сотрудники", - заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.СК РФ сообщал, что в Мариуполе войска ДНР взяли под контроль здание под кодовым названием "библиотека". Обнаружены документальные доказательства, свидетельствующие о том, что здесь располагалась тюрьма, принадлежащая батальону "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело. Следствие полагает, что в стенах здания держали тех, кто выражал несогласие с действиями украинских властей, и подвергали их жестокому обращению.Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-"библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и им сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны Службы безопасности и нацбатов.РИА Новости опубликовало свидетельские показания бывших заключенных тайных тюрем о пытках. Показания свидетелей подкрепляются медицинскими справками, полученными после освобождения из плена как в Донецке, так и в самом Мариуполе. Четверым ополченцам также удалось добиться от правоохранительных органов Украины уголовных дел по своим жалобам на пытки.

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, денис пушилин, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины, украина, ситуация в днр и лнр