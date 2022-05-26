https://ria.ru/20220526/turizm-1790873960.html

Власти Чечни и Ростуризм договорились о развитии туризма в регионе

Власти Чечни и Ростуризм договорились о развитии туризма в регионе - РИА Новости, 26.05.2022

Власти Чечни и Ростуризм договорились о развитии туризма в регионе

Власти Чечни, Ростуризм и представители туроператоров Fun&Sun (бывший TUI Россия) и "Интурист" подписали соглашения, в рамках которых договорились развивать... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:30

2022-05-26T15:30

2022-05-26T15:30

туризм

зарина догузова

украина

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

уральские авиалинии

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

новости - туризм

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ГРОЗНЫЙ, 26 мая - РИА Новости. Власти Чечни, Ростуризм и представители туроператоров Fun&Sun (бывший TUI Россия) и "Интурист" подписали соглашения, в рамках которых договорились развивать туризм в регионе, подписание состоялось при участии главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой."Я рад этим туристическим соглашениям, потому что мы знаем в последние годы, что было у нас на территории республики. То, что сегодня происходит на Украине, было и у нас. Все наемники со всех государств, которые хотели развалить наше государство, сделали все для того, чтобы уничтожить Чеченскую Республику и Российскую Федерацию. Сегодня мы выбрали борьбу, навели порядок. И сегодня мы можем говорить спокойно о развитии туризма, поэтому я вам (Догузовой - ред.) очень благодарен, что вы лично приехали к нам и даете возможность подписывать с такими туроператорами соглашения для развития туризма. Спасибо огромное", - сказал Кадыров.В свою очередь глава Ростуризма отметила, что ведомство совместно с регионом наметили два направления для совместной работы: дальнейшее развитие инфраструктуры и продвижение республики как безопасного и интересного направления. "Очень много всего сделано, но я вижу большой потенциал, к примеру, в развитии модульных, некапитальных эко-отелей на природе, чтобы можно было с комфортом отдыхать на природе", - уточнила она, добавив, что в регионе необходимо также поддерживать малый и средний бизнес."Здесь столько всего сделано: прекрасная инфраструктура, дороги, практически до любого села можно доехать. Замечательные города вокруг, богатая история, культура. Всё это есть, но нам нужно вместе поработать над тем, чтобы больше туристов со всей страны и из дружественных стран с удовольствием приезжали в Чеченскую Республику. Здесь нужно вместе поработать над продвижением, потому что пока ещё много стереотипов, связанных с республикой и, может быть, даже многие бояться. Я вот ответственно могу сказать, это чувствуется на каждой улочке, здесь очень безопасно, аккуратно, чисто и красиво", - добавила Догузова.Так, с 10 июня чартеры в регион запустит Fun&Sun. Полёты будут осуществляться дважды в неделю - во вторник и пятницу - до 28 июня совместно с авиакомпанией "Уральские авиалинии". Программа длительностью четыре дня и три ночи с перелетом, трансфером, питанием и экскурсиями составит от 23,9 тысячи рублей за человека. По информации пресс-службы компании, первый рейс уже загружен на 100%.Цель чартерной программы заключается в формировании удобных, готовых "под ключ" туров, стоимость которых в 1,5-2 раза дешевле рынка. Ростуризм субсидирует из федерального бюджета половину стоимости фрахта самолета, что делает чартеры доступнее по цене для туриста и выгоднее для туроператора, сообщала глава ведомства Зарина Догузова.

https://ria.ru/20220525/dagestan-1790728653.html

https://ria.ru/20220526/turizm-1790785281.html

https://ria.ru/20220524/keshbek-1790302281.html

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зарина догузова, украина, федеральное агентство по туризму (ростуризм), уральские авиалинии, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, новости - туризм