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ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" - РИА Новости, 26.05.2022
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ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"
ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"
Банк России в пятницу, 27 мая, выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация", в список вошли... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:17
2022-05-26T18:37
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в пятницу, 27 мая, выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация", в список вошли три новых варианта, следует из релиза регулятора."Банк России 27 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)", - говорится в сообщении ЦБ.Там же уточняется, что на всех трех монетах изображены персонажи мультфильма студии анимационного кино "Мельница": Иван, царская дочь Василиса и Серый Волк.Серебряная монета с цветным покрытием номиналом 3 рубля, диаметром - 39 миллиметра, тираж - 7 тысяч штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, диаметр - 27 миллиметра, тираж с цветным покрытием- 150 тысяч штук, без покрытия - 850 тысяч.На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 год" и номиналы. На оборотной стороне всех монет расположены рельефные изображения персонажей мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк" на фоне панорамы Тридевятого царства; вверху имеется рельефная надпись: "Иван Царевич и Серый Волк". На монетах с цветным покрытием изображения персонажей выполнены в цвете.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
18:17 26.05.2022 (обновлено: 18:37 26.05.2022)
 
ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"

ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"

© РИА Новости / пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкМонета с персонажами мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк"
Монета с персонажами мультфильма Иван Царевич и Серый Волк - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / пресс-служба Банка России
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Монета с персонажами мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк". Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в пятницу, 27 мая, выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация", в список вошли три новых варианта, следует из релиза регулятора.
"Банк России 27 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)", - говорится в сообщении ЦБ.
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Там же уточняется, что на всех трех монетах изображены персонажи мультфильма студии анимационного кино "Мельница": Иван, царская дочь Василиса и Серый Волк.
Серебряная монета с цветным покрытием номиналом 3 рубля, диаметром - 39 миллиметра, тираж - 7 тысяч штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, диаметр - 27 миллиметра, тираж с цветным покрытием- 150 тысяч штук, без покрытия - 850 тысяч.
На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 год" и номиналы. На оборотной стороне всех монет расположены рельефные изображения персонажей мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк" на фоне панорамы Тридевятого царства; вверху имеется рельефная надпись: "Иван Царевич и Серый Волк". На монетах с цветным покрытием изображения персонажей выполнены в цвете.
Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.
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