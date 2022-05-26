https://ria.ru/20220526/tsb-1790935163.html

ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"

ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ выпускает памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк"

Банк России в пятницу, 27 мая, выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация", в список вошли... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:17

2022-05-26T18:17

2022-05-26T18:37

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России в пятницу, 27 мая, выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация", в список вошли три новых варианта, следует из релиза регулятора."Банк России 27 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты "Иван Царевич и Серый Волк" серии "Российская (советская) мультипликация": серебряную номиналом 3 рубля; из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей (в том числе с цветным покрытием)", - говорится в сообщении ЦБ.Там же уточняется, что на всех трех монетах изображены персонажи мультфильма студии анимационного кино "Мельница": Иван, царская дочь Василиса и Серый Волк.Серебряная монета с цветным покрытием номиналом 3 рубля, диаметром - 39 миллиметра, тираж - 7 тысяч штук. Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей, диаметр - 27 миллиметра, тираж с цветным покрытием- 150 тысяч штук, без покрытия - 850 тысяч.На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба России и надписи: "Российская Федерация", "Банк России", "2022 год" и номиналы. На оборотной стороне всех монет расположены рельефные изображения персонажей мультфильма "Иван Царевич и Серый Волк" на фоне панорамы Тридевятого царства; вверху имеется рельефная надпись: "Иван Царевич и Серый Волк". На монетах с цветным покрытием изображения персонажей выполнены в цвете.Выпускаемые монеты - законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.

https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)