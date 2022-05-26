https://ria.ru/20220526/tsb-1790832717.html
ЦБ предлагает повысить порог банковских операций для обязательного контроля
ЦБ предлагает повысить порог банковских операций для обязательного контроля - РИА Новости, 26.05.2022
ЦБ предлагает повысить порог банковских операций для обязательного контроля
Банк России предлагает повысить пороговые суммы банковских операций, которые подпадают под обязательный контроль, до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч,... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:22
2022-05-26T13:22
2022-05-26T13:22
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Банк России предлагает повысить пороговые суммы банковских операций, которые подпадают под обязательный контроль, до 1 миллиона рублей с нынешних 600 тысяч, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России (АБР)."Пора повысить пороговые суммы, с которых начинается обязательный контроль операций. Они были установлены очень давно и неактуальны. Предлагается поднять с действующих 600 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, а по недвижимости – с 3 миллионов рублей до 5 миллионов рублей", - сказала глава ЦБ.
https://ria.ru/20220526/kurs-1790785117.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
ЦБ предлагает повысить порог банковских операций для обязательного контроля
Глава ЦБ: пора повысить порог банковских операций для обязательного контроля