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Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/tribunal-1790808431.html
Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР
Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР
Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:06
2022-05-26T12:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
донбасс
украина
россия
нато
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ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."Задача - чтобы международный трибунал был максимально открыт, максимально прозрачен, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его проведении. И ни у кого не осталось сомнения в правильности тех или иных решений международного трибунала, которые будут приниматься. Поэтому мы будем приглашать абсолютно всех, в том числе и представителей западных стран. А включатся они в этот процесс или не включатся, это уже принимать им решения. Конечно, некоторые дружественные страны уже предварительно дали согласие. Пока я список стран не буду оглашать, но, по-моему, некоторые из них и так очевидны", - сказал он.По словам Пушилина, "как только будут уже прописаны все документы, как только будет уже прописан устав международного трибунала, тогда информация будет публичной".Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220523/plennye-1790131611.html
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донецкая народная республика
донбасс
украина
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"Некоторые дружественные страны уже предварительно дали согласие" – Пушилин о военном трибунале в ДНР
Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, донбасс, украина, россия, нато, дарья морозова, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:06 26.05.2022 (обновлено: 12:17 26.05.2022)
 
Пушилин: некоторые страны дали согласие на участие в трибунале в ДНР

Пушилин: некоторые страны согласились на участие в трибунале по преступлениям ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая – РИА Новости. Некоторые дружественные страны уже дали согласие на участие в трибунале по преступлениям украинских националистов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
"Задача - чтобы международный трибунал был максимально открыт, максимально прозрачен, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений в его проведении. И ни у кого не осталось сомнения в правильности тех или иных решений международного трибунала, которые будут приниматься. Поэтому мы будем приглашать абсолютно всех, в том числе и представителей западных стран. А включатся они в этот процесс или не включатся, это уже принимать им решения. Конечно, некоторые дружественные страны уже предварительно дали согласие. Пока я список стран не буду оглашать, но, по-моему, некоторые из них и так очевидны", - сказал он.
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По словам Пушилина, "как только будут уже прописаны все документы, как только будет уже прописан устав международного трибунала, тогда информация будет публичной".
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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09:13Специальная военная операция на Украине
Омбудсмен ДНР собирает доказательства преступлений ВСУ для трибунала
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинДонбассУкраинаРоссияНАТОДарья МорозоваВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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