https://ria.ru/20220526/trass-1790938242.html

Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины"

Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины" - РИА Новости, 26.05.2022

Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины"

Британских пользователей Twitter возмутила речь министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу событий на Украине. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:28

2022-05-26T18:28

2022-05-26T19:38

в мире

украина

лиз трасс

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британских пользователей Twitter возмутила речь министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу событий на Украине.Министр заявила, что "победа Украины" в конфликте с Россией напрямую зависит от военной помощи и санкций Запада, поэтому она попросила усилить поддержку Киеву, добавив, что теперь уже "поздно снимать ногу с педали газа".Комментаторы осудили намеренное разжигание конфликта, а также трату бюджетных средств на помощь Украине. Но больше всего пользователей возмутила фраза о педали газа, которая многим показалась крайне символичной."Мы бы и рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого", — написали в Twitter."Вперед, только у вас нет бензина", — добавили с иронией в ответ."Немедленно прекратите подстрекательство. Нам нужны переговоры и движение вперед", — обратился к Трасс британец."У нее два варианта: либо пусть сама едет сражаться на передовую, либо молчит", — заключил пользователь в комментариях.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Ранее сообщалось, что миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.

https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html

https://ria.ru/20220525/rusofobiya-1790457360.html

https://ria.ru/20220526/mir-1790892006.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, лиз трасс, великобритания