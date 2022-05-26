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Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины" - РИА Новости, 26.05.2022
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Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины"
Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины" - РИА Новости, 26.05.2022
Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины"
Британских пользователей Twitter возмутила речь министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу событий на Украине. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:28
2022-05-26T19:38
в мире
украина
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британских пользователей Twitter возмутила речь министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу событий на Украине.Министр заявила, что "победа Украины" в конфликте с Россией напрямую зависит от военной помощи и санкций Запада, поэтому она попросила усилить поддержку Киеву, добавив, что теперь уже "поздно снимать ногу с педали газа".Комментаторы осудили намеренное разжигание конфликта, а также трату бюджетных средств на помощь Украине. Но больше всего пользователей возмутила фраза о педали газа, которая многим показалась крайне символичной."Мы бы и рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого", — написали в Twitter."Вперед, только у вас нет бензина", — добавили с иронией в ответ."Немедленно прекратите подстрекательство. Нам нужны переговоры и движение вперед", — обратился к Трасс британец."У нее два варианта: либо пусть сама едет сражаться на передовую, либо молчит", — заключил пользователь в комментариях.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.Ранее сообщалось, что миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.
https://ria.ru/20220526/evropa-1790903051.html
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в мире, украина, лиз трасс, великобритания
18:28 26.05.2022 (обновлено: 19:38 26.05.2022)
 
Глава МИД Британии попала впросак, говоря о "победе Украины"

Глава МИД Великобритании Трасс задела британцев фразой, напомнившей о топливном кризисе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Британских пользователей Twitter возмутила речь министра иностранных дел Лиз Трасс по поводу событий на Украине.
Министр заявила, что "победа Украины" в конфликте с Россией напрямую зависит от военной помощи и санкций Запада, поэтому она попросила усилить поддержку Киеву, добавив, что теперь уже "поздно снимать ногу с педали газа".
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Комментаторы осудили намеренное разжигание конфликта, а также трату бюджетных средств на помощь Украине. Но больше всего пользователей возмутила фраза о педали газа, которая многим показалась крайне символичной.
"Мы бы и рады нажать на газ, но цены на бензин такие высокие, что мы не можем позволить себе этого", — написали в Twitter.
"Вперед, только у вас нет бензина", — добавили с иронией в ответ.
"Крайне жалко, когда у руля дипломатической службы оказывается безмозглый поджигатель конфликта", — подчеркнул один из подписчиков.
"Немедленно прекратите подстрекательство. Нам нужны переговоры и движение вперед", — обратился к Трасс британец.
"У нее два варианта: либо пусть сама едет сражаться на передовую, либо молчит", — заключил пользователь в комментариях.
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На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Он также включает различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией на Украине. Конгресс увеличил сумму почти до 40 миллиардов долларов с 33 миллиардов, которые изначально запрашивал глава государства.
Ранее сообщалось, что миллионы семей в Великобритании столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ — на 700 фунтов в год — после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54 процента.
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