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Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием - РИА Новости, 26.05.2022
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием
В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:23
2022-05-26T21:23
2022-05-26T23:06
в мире
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терроризм
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC.Сообщения о вооруженном неизвестном стали поступать около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой.Злоумышленника удалось обезвредить."Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи", — приводит телеканал сообщение полиции.Даже после задержания в целях предосторожности двери нескольких школ в этом районе остаются закрыты. Учебные занятия продолжаются в штатном режиме, однако пока возможность войти в эти здания или выйти из них ограниченна, информирует телеканал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, канада, терроризм
21:23 26.05.2022 (обновлено: 23:06 26.05.2022)
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с винтовкой в этом районе
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости.
В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC
.
Сообщения о вооруженном неизвестном стали поступать около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой.
Злоумышленника удалось обезвредить.
"Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи", — приводит телеканал сообщение полиции.
Даже после задержания в целях предосторожности двери нескольких школ в этом районе остаются закрыты. Учебные занятия продолжаются в штатном режиме, однако пока возможность войти в эти здания или выйти из них ограниченна, информирует телеканал.