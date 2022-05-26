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Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием - РИА Новости, 26.05.2022
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Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием - РИА Новости, 26.05.2022
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием
В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T21:23
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в мире
канада
терроризм
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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC.Сообщения о вооруженном неизвестном стали поступать около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой.Злоумышленника удалось обезвредить."Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи", — приводит телеканал сообщение полиции.Даже после задержания в целях предосторожности двери нескольких школ в этом районе остаются закрыты. Учебные занятия продолжаются в штатном режиме, однако пока возможность войти в эти здания или выйти из них ограниченна, информирует телеканал.
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в мире, канада, терроризм
21:23 26.05.2022 (обновлено: 23:06 26.05.2022)
 
Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием

Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с винтовкой в этом районе

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC.
Сообщения о вооруженном неизвестном стали поступать около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой.
Злоумышленника удалось обезвредить.
"Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи", — приводит телеканал сообщение полиции.
Даже после задержания в целях предосторожности двери нескольких школ в этом районе остаются закрыты. Учебные занятия продолжаются в штатном режиме, однако пока возможность войти в эти здания или выйти из них ограниченна, информирует телеканал.
Сотрудники службы экстренной помощи возле начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 16:16
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