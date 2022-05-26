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Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием

Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием - РИА Новости, 26.05.2022

Три школы в Торонто закрыли после сообщений о человеке с оружием

В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T21:23

2022-05-26T21:23

2022-05-26T23:06

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ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. В Торонто несколько школ закрыли после звонков в полицию о человеке с винтовкой в этом районе, сообщил телеканал CBC.Сообщения о вооруженном неизвестном стали поступать около полудня по местному времени. Прибыв на место, полиция обнаружила белого мужчину в возрасте примерно 20 лет, который шел по улице, вооружившись винтовкой.Злоумышленника удалось обезвредить."Подозреваемый получил ранение, на месте работают врачи", — приводит телеканал сообщение полиции.Даже после задержания в целях предосторожности двери нескольких школ в этом районе остаются закрыты. Учебные занятия продолжаются в штатном режиме, однако пока возможность войти в эти здания или выйти из них ограниченна, информирует телеканал.

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, канада, терроризм