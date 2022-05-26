12:16 26.05.2022 (обновлено: 12:17 26.05.2022)
В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО
Прессованные металлические отходы
ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. В Вологодской области до 2025 года будет реализован инвестиционный проект стоимостью порядка 2,7 миллиардов рублей в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Проект является частью регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". План реализации проекта подписан в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистемы", он предусматривает создание совместного предприятия по модернизации на территории региона инфраструктуры сбора и переработки мусора.
"До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. Общий объём инвестиций оценивается в 2,7 миллиарда рублей. Уже точно понятно, что один из проектов даст 130−160 рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы запланирована на июнь 2022 года", - написал в своем телеграм канале после подписания документа руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
Глава региона, выступая на форуме, уточнил, что комплексы по переработке и утилизации мусора будут построены в Череповце, Великоустюгском и Сокольском районах, в Вашкинском районе и Вологде будет модернизированы полигоны для захоронения мусора и увеличена их мощность.
Он добавил, что проект обеспечит к 2025 году 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов и внедрение раздельного сбора отходов на территории области.