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В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО - РИА Новости, 26.05.2022
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https://ria.ru/20220526/tko-1790810803.html
В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО
В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО - РИА Новости, 26.05.2022
В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО
В Вологодской области до 2025 года будет реализован инвестиционный проект стоимостью порядка 2,7 миллиардов рублей в сфере обращения с твёрдыми коммунальными... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T12:16
2022-05-26T12:17
вологодская область
череповец
сокольский район
вологда
российский экологический оператор
денис буцаев
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ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. В Вологодской области до 2025 года будет реализован инвестиционный проект стоимостью порядка 2,7 миллиардов рублей в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор Олег Кувшинников.Проект является частью регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". План реализации проекта подписан в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистемы", он предусматривает создание совместного предприятия по модернизации на территории региона инфраструктуры сбора и переработки мусора."До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. Общий объём инвестиций оценивается в 2,7 миллиарда рублей. Уже точно понятно, что один из проектов даст 130−160 рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы запланирована на июнь 2022 года", - написал в своем телеграм канале после подписания документа руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.Глава региона, выступая на форуме, уточнил, что комплексы по переработке и утилизации мусора будут построены в Череповце, Великоустюгском и Сокольском районах, в Вашкинском районе и Вологде будет модернизированы полигоны для захоронения мусора и увеличена их мощность.Он добавил, что проект обеспечит к 2025 году 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов и внедрение раздельного сбора отходов на территории области.
https://ria.ru/20220524/stroitelstvo-1790320783.html
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череповец, сокольский район, вологда, российский экологический оператор, денис буцаев
12:16 26.05.2022 (обновлено: 12:17 26.05.2022)
 

В Вологодской области к 2025 году модернизируют систему сбора ТКО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрессованные металлические отходы
Прессованные металлические отходы - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прессованные металлические отходы
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 26 мая – РИА Новости. В Вологодской области до 2025 года будет реализован инвестиционный проект стоимостью порядка 2,7 миллиардов рублей в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщил губернатор Олег Кувшинников.
Проект является частью регионального проекта "Комплексная система обращения с ТКО". План реализации проекта подписан в рамках Всероссийского молодёжного экологического форума "Экосистемы", он предусматривает создание совместного предприятия по модернизации на территории региона инфраструктуры сбора и переработки мусора.
Стройка - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 10:34Вологодская область
В Вологде построят новую школу в рамках госпрограммы развития образования
"До конца 2025 года в регионе будет построено три комплекса по обращению с отходами общей мощностью 245 тысяч тонн. Общий объём инвестиций оценивается в 2,7 миллиарда рублей. Уже точно понятно, что один из проектов даст 130−160 рабочих мест. Подача частной концессионной инициативы запланирована на июнь 2022 года", - написал в своем телеграм канале после подписания документа руководитель ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.
Глава региона, выступая на форуме, уточнил, что комплексы по переработке и утилизации мусора будут построены в Череповце, Великоустюгском и Сокольском районах, в Вашкинском районе и Вологде будет модернизированы полигоны для захоронения мусора и увеличена их мощность.
Он добавил, что проект обеспечит к 2025 году 100-процентную сортировку твердых коммунальных отходов и внедрение раздельного сбора отходов на территории области.
 
Вологодская областьЧереповецСокольский районВологдаРоссийский экологический операторДенис Буцаев
 
 
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