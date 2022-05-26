https://ria.ru/20220526/terakt-1790934131.html

МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая

МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая - РИА Новости, 26.05.2022

МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:14

2022-05-26T18:14

2022-05-26T18:14

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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе.По данным следствия, 13 мая примерно в 4.40 (совпадает с мск) неизвестные бросили несколько подожженных бутылок с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата. Одна из них от удара отлетела на тротуар, вторая повредила стекло и застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.Отмечается, что о "кураторе" Иване приднестровским следователям рассказал житель Кишинева Александр Димов - один из участников поджога военкомата (задержан 18 мая). Другой задержанный исполнитель также житель Кишинева Виталий Цыбырнак.Расследование продолжается, его проводят Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики.Президент ПМР Вадим Красносельский предложил прокуратуре Молдавии ознакомиться с расследованием теракта у военкомата. Глава ПМР подчеркнул, что у Приднестровья есть все доказательства причастности к нему спецслужб Молдавии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, кишинев