https://ria.ru/20220526/terakt-1790934131.html
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая - РИА Новости, 26.05.2022
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая
МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:14
2022-05-26T18:14
2022-05-26T18:14
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе.По данным следствия, 13 мая примерно в 4.40 (совпадает с мск) неизвестные бросили несколько подожженных бутылок с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата. Одна из них от удара отлетела на тротуар, вторая повредила стекло и застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.Отмечается, что о "кураторе" Иване приднестровским следователям рассказал житель Кишинева Александр Димов - один из участников поджога военкомата (задержан 18 мая). Другой задержанный исполнитель также житель Кишинева Виталий Цыбырнак.Расследование продолжается, его проводят Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики.Президент ПМР Вадим Красносельский предложил прокуратуре Молдавии ознакомиться с расследованием теракта у военкомата. Глава ПМР подчеркнул, что у Приднестровья есть все доказательства причастности к нему спецслужб Молдавии.
https://ria.ru/20220524/krasnoselskiy-1790509717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая
МВД непризнанной ПМР обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе
ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе.
По данным следствия, 13 мая примерно в 4.40 (совпадает с мск) неизвестные бросили несколько подожженных бутылок с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата. Одна из них от удара отлетела на тротуар, вторая повредила стекло и застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
"Установлен заказчик преступления. Иван, он же Ион, – человек, связанный с силовыми структурами Молдовы. Следователи установили личность "куратора" Ивана: Ион Лозан – гражданин Молдовы, родился 11 сентября 1992 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о "кураторе" Иване приднестровским следователям рассказал житель Кишинева
Александр Димов - один из участников поджога военкомата (задержан 18 мая). Другой задержанный исполнитель также житель Кишинева Виталий Цыбырнак.
Расследование продолжается, его проводят Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики.
Президент ПМР Вадим Красносельский
предложил прокуратуре Молдавии
ознакомиться с расследованием теракта у военкомата. Глава ПМР подчеркнул, что у Приднестровья есть все доказательства причастности к нему спецслужб Молдавии.