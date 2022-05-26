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МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая - РИА Новости, 26.05.2022
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МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая - РИА Новости, 26.05.2022
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая
МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:14
2022-05-26T18:14
в мире
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кишинев
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе.По данным следствия, 13 мая примерно в 4.40 (совпадает с мск) неизвестные бросили несколько подожженных бутылок с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата. Одна из них от удара отлетела на тротуар, вторая повредила стекло и застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.Отмечается, что о "кураторе" Иване приднестровским следователям рассказал житель Кишинева Александр Димов - один из участников поджога военкомата (задержан 18 мая). Другой задержанный исполнитель также житель Кишинева Виталий Цыбырнак.Расследование продолжается, его проводят Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики.Президент ПМР Вадим Красносельский предложил прокуратуре Молдавии ознакомиться с расследованием теракта у военкомата. Глава ПМР подчеркнул, что у Приднестровья есть все доказательства причастности к нему спецслужб Молдавии.
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в мире, молдавия, кишинев
18:14 26.05.2022
 
МВД Приднестровья назвало имя заказчика теракта в Тирасполе 13 мая

МВД непризнанной ПМР обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики обнародовало имя заказчика теракта в военкомате 13 мая в Тирасполе.
По данным следствия, 13 мая примерно в 4.40 (совпадает с мск) неизвестные бросили несколько подожженных бутылок с зажигательной смесью в здание республиканского военкомата. Одна из них от удара отлетела на тротуар, вторая повредила стекло и застряла в решетке окна. Воспламенение было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
"Установлен заказчик преступления. Иван, он же Ион, – человек, связанный с силовыми структурами Молдовы. Следователи установили личность "куратора" Ивана: Ион Лозан – гражданин Молдовы, родился 11 сентября 1992 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о "кураторе" Иване приднестровским следователям рассказал житель Кишинева Александр Димов - один из участников поджога военкомата (задержан 18 мая). Другой задержанный исполнитель также житель Кишинева Виталий Цыбырнак.
Расследование продолжается, его проводят Следственный комитет ПМР, МВД и МГБ республики.
Президент ПМР Вадим Красносельский предложил прокуратуре Молдавии ознакомиться с расследованием теракта у военкомата. Глава ПМР подчеркнул, что у Приднестровья есть все доказательства причастности к нему спецслужб Молдавии.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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