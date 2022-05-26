https://ria.ru/20220526/tekhdefolt-1790930397.html
Силуанов заявил, что объявление техдефолта не отразится на жизни россиян
Силуанов заявил, что объявление техдефолта не отразится на жизни россиян - РИА Новости, 26.05.2022
Силуанов заявил, что объявление техдефолта не отразится на жизни россиян
Объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:04
2022-05-26T18:04
2022-05-26T18:26
экономика
россия
министерство финансов сша
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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ОРЕХОВО-ЗУЕВО, 26 мая — РИА Новости. Объявление технического дефолта по российскому госдолгу из-за действий США никак не отразится на жизни россиян, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях."Никак не отразится, ничего не изменится", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос как возможный технический дефолт отразится на россиянах."Вообще, технический дефолт - это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надежный заемщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты - а такие варианты у нас уже готовятся, чтобы выполнить свои обязательства по внешним долгам", - добавил глава Минфина.
https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
18:04 26.05.2022 (обновлено: 18:26 26.05.2022)
Силуанов заявил, что объявление техдефолта не отразится на жизни россиян
Глава Минфина Силуанов заявил, что для россиян ничего не изменится в случае техдефолта