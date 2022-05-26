https://ria.ru/20220526/tayvan-1790934267.html

США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен

США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022

США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен

США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T18:14

2022-05-26T18:14

2022-05-26T18:25

в мире

сша

тайвань

китай

государственный департамент сша

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского) пролива будут разрешены мирными средствами", - сказал он в речи об основных принципах американской политики в отношении Китая.Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.

https://ria.ru/20220526/fiasko-1790750906.html

сша

тайвань

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, тайвань, китай, государственный департамент сша, энтони блинкен