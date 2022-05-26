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США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
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США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен
США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.05.2022
США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен
США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T18:14
2022-05-26T18:25
в мире
сша
тайвань
китай
государственный департамент сша
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского) пролива будут разрешены мирными средствами", - сказал он в речи об основных принципах американской политики в отношении Китая.Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
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в мире, сша, тайвань, китай, государственный департамент сша, энтони блинкен
18:14 26.05.2022 (обновлено: 18:25 26.05.2022)
 
США не поддерживают независимости Тайваня, заявил Блинкен

Блинкен выразил надежду на мирное разрешение споров Тайваня с континентальным Китаем

© AP Photo / Chiang Ying-yingВоеннослужащий армии Тайваня во время учений
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Военнослужащий армии Тайваня во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня и рассчитывают, что все его разногласия с КНР будут решаться мирным путем, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня и ожидаем, что противоречия между обеими берегами (Тайваньского) пролива будут разрешены мирными средствами", - сказал он в речи об основных принципах американской политики в отношении Китая.
Блинкен добавил, что США выступают против любых односторонних изменений статус-кво и продолжают помогать Тайваню поддерживать оборонительный потенциал на достаточном уровне.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 01:03
В США заявили о "тайваньском фиаско" Байдена
 
В миреСШАТайваньКитайГосударственный департамент СШАЭнтони Блинкен
 
 
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