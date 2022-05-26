https://ria.ru/20220526/sud-1790963413.html

Суд арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей

Суд арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей - РИА Новости, 26.05.2022

Суд арестовал активы "дочки" Google на полмиллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "Звезда" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T19:59

2022-05-26T19:59

2022-05-26T19:59

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению ОАО "Телерадиокомпания Вооруженных сил РФ "Звезда" арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие ООО "Гугл", российскому подразделению Google, на общую сумму 500 миллионов рублей, следует из опубликованного в четверг определения суда.Обеспечительные меры приняты в деле по иску телеканала, требующего обязать ответчиков американскую Google LLC и ООО "Гугл" восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам истца. Предварительные слушания по делу назначены на 21 июля.Ранее активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы в четырех других делах – по аналогичным искам телеканалов RT и "360", телекомпании НТВ и компании "ГПМ Развлекательное телевидение" (телеканалы ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3).Кроме того, до этого счета российской структуры Google уже были арестованы судом в деле по иску футбольного клуба "Ахмат" и судебными приставами в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда". Представитель Google 29 апреля сообщил в суде, что со счетов компании на депозит ФССП на тот момент было перечислено 9 миллиардов рублей.Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов. Среди подвергшихся цензуре оказались YouTube-каналы российских журналистов и СМИ, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. В настоящее время иски о разблокировке YouTube-каналов подали также ВГТРК, "ТВ Центр", "Москва медиа", ОРТ.Российское подразделение Google 18 мая уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, так как "предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств".

https://ria.ru/20220520/google-1789709191.html

https://ria.ru/20220518/prilozheniya-1789316568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вгтрк, москва медиа, google