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В Тверской области черным риелторам дали 19 и 20 лет за убийства - РИА Новости, 26.05.2022
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В Тверской области черным риелторам дали 19 и 20 лет за убийства
В Тверской области черным риелторам дали 19 и 20 лет за убийства - РИА Новости, 26.05.2022
В Тверской области черным риелторам дали 19 и 20 лет за убийства
Троим черным риелторам, действовавшим в Тверской и Ярославской областях, суд дал от 19 до 20 лет колонии за мошенничество и два убийства, сообщило тверское... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:28
2022-05-26T16:28
россия
криминал
ярославская область
тверская область
калязинский район
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Троим черным риелторам, действовавшим в Тверской и Ярославской областях, суд дал от 19 до 20 лет колонии за мошенничество и два убийства, сообщило тверское региональное СУСК.Как ранее информировал СУСК, 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в преступлении были задержаны мужчина и женщина, третья фигурантка сначала скрылась, но позднее была также задержана. Выяснилось, что после убийства женщины они заживо сожгли ее супруга, так как понимали, что он будет искать свою жену. Это преступление было совершено на территории Ярославской области. Позднее "фигуранты путем злоупотребления доверием приобрели право на принадлежащие погибшей женщине квартиры путем их оформления на неосведомленного об их преступных намерениях гражданина"."Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел... следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении троих жителей Ярославской области, совершивших мошеннические действия, а также убийства в 2019 году на территориях Тверской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.Уточняется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления, совершенное с особой жестокостью", "подстрекательство к совершению убийства"."Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечает СУСК.
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россия, криминал, ярославская область, тверская область, калязинский район
16:28 26.05.2022
 
В Тверской области черным риелторам дали 19 и 20 лет за убийства

Суд дал 19 и 20 лет колонии черным риелторам за убийства в Тверской и Ярославской областях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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РЯЗАНЬ, 26 мая - РИА Новости. Троим черным риелторам, действовавшим в Тверской и Ярославской областях, суд дал от 19 до 20 лет колонии за мошенничество и два убийства, сообщило тверское региональное СУСК.
Как ранее информировал СУСК, 23 сентября 2019 года в реке Нерль Калязинского района Тверской области было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в преступлении были задержаны мужчина и женщина, третья фигурантка сначала скрылась, но позднее была также задержана. Выяснилось, что после убийства женщины они заживо сожгли ее супруга, так как понимали, что он будет искать свою жену. Это преступление было совершено на территории Ярославской области. Позднее "фигуранты путем злоупотребления доверием приобрели право на принадлежащие погибшей женщине квартиры путем их оформления на неосведомленного об их преступных намерениях гражданина".
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"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел... следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении троих жителей Ярославской области, совершивших мошеннические действия, а также убийства в 2019 году на территориях Тверской и Ярославской областей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение", "убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью облегчить совершение другого преступления, совершенное с особой жестокостью", "подстрекательство к совершению убийства".
"Сегодня приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, двум женщинам назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отмечает СУСК.
 
РоссияКриминалЯрославская областьТверская областьКалязинский район
 
 
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