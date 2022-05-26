https://ria.ru/20220526/sud-1790781077.html

Верховный суд отложил рассмотрение иска по нацбатальону "Азов"

Верховный суд отложил рассмотрение иска по нацбатальону "Азов" - РИА Новости, 26.05.2022

Верховный суд отложил рассмотрение иска по нацбатальону "Азов"

Верховный суд России 29 июня продолжит рассмотрение дела о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:29

2022-05-26T10:29

2022-05-26T10:29

россия

верховный суд рф

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Верховный суд России 29 июня продолжит рассмотрение дела о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов", против бойцов которого в РФ заведено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Сегодня суд постановил рассматривать дело в закрытом режиме, поскольку оно маркировано грифом "секретно"."Судебное заседание отложено на 29 июня, на 10.00", - сказали в пресс-службе, не уточнив причины.С иском в суд обратилась Генпрокуратура, попросив признать украинское военизированное националистическое объединение "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России.После решения Верховного суда любой участник может быть привлечен как пособник террористической организации. УК РФ для ее участников предусматривает срок от 10 до 20 лет лишения свободы, для организаторов - от 15 до 20 лет.При этом закон освобождает от ответственности людей, добровольно прекративших участие в такой организации - разумеется, до задержания и начала следственных действий.

https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html

https://ria.ru/20220525/zapad-1790525331.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, верховный суд рф, генеральная прокуратура рф, общество