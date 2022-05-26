https://ria.ru/20220526/stipendiya-1790918418.html
В Липецкой области в пять раз увеличат стипендию студентам-медикам
В Липецкой области в пять раз увеличат стипендию студентам-медикам - РИА Новости, 26.05.2022
В Липецкой области в пять раз увеличат стипендию студентам-медикам
В Липецкой области стипендия студентов-целевиков, обучающихся по медицинскому профилю, возрастет в пять раз - до 6700 рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:39
2022-05-26T17:39
2022-05-26T17:39
липецкая область
липецкая область
общество
администрация липецкой области
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ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Липецкой области стипендия студентов-целевиков, обучающихся по медицинскому профилю, возрастет в пять раз - до 6700 рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Липецкого облсовета. Ранее размер стипендии составлял 1340 рублей.Согласно принятому законопроекту, после получения образования студенты-медики будут обязаны отработать по специальности в государственном учреждении региона не менее пяти лет.Под увеличение стипендий сегодня попадают 760 целевиков. На реализацию этой меры поддержки областному бюджету потребуется около 48 миллионов рублей ежегодно.Также депутаты законодательно увеличили размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории области, - до полутора миллионов рублей. В ближайшее время в регион планируется привлечь 30 медиков дефицитных специальностей.
https://ria.ru/20220526/shkoly-1790796515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, общество, администрация липецкой области
ЛИПЕЦК, 26 мая – РИА Новости. В Липецкой области стипендия студентов-целевиков, обучающихся по медицинскому профилю, возрастет в пять раз - до 6700 рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Липецкого облсовета. Ранее размер стипендии составлял 1340 рублей.
"Сейчас существует высокая конкуренция среди регионов за ценные кадры. Увеличение размера выплат, во-первых, повысит эффективность целевого обучения будущих врачей, а во-вторых, станет инструментом для привлечения в Липецкую область
большего количества медиков узких специальностей", - приводит пресс-служба слова спикера Облсовета Дмитрия Аверова.
Согласно принятому законопроекту, после получения образования студенты-медики будут обязаны отработать по специальности в государственном учреждении региона не менее пяти лет.
Под увеличение стипендий сегодня попадают 760 целевиков. На реализацию этой меры поддержки областному бюджету потребуется около 48 миллионов рублей ежегодно.
Также депутаты законодательно увеличили размер единовременной социальной выплаты врачам дефицитных специальностей, впервые трудоустроившимся на территории области, - до полутора миллионов рублей. В ближайшее время в регион планируется привлечь 30 медиков дефицитных специальностей.