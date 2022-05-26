https://ria.ru/20220526/stavka-1790866488.html

Резкое падение ставки: к чему приведут действия ЦБ

Резкое падение ставки: к чему приведут действия ЦБ - РИА Новости, 26.05.2022

Резкое падение ставки: к чему приведут действия ЦБ

Ключевую ставку снизили с 14 до 11 процентов. Пойти на это позволили замедляющаяся инфляция и укрепившийся рубль. Аналитики ждут дальнейшего смягчения... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:59

2022-05-26T15:59

2022-05-26T16:48

экономика

ипотека

борис титов

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Ключевую ставку снизили с 14 до 11 процентов. Пойти на это позволили замедляющаяся инфляция и укрепившийся рубль. Аналитики ждут дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Что это значит для экономики и курса валюты, разбиралось РИА Новости.Пошла на понижениеБанк России третий раз подряд резко опустил ключевую ставку. "Годовая инфляция в прошлом месяце достигла 17,8 процента. Однако по оценке на 20 мая замедлилась до 17,5, снижаясь быстрее апрельского прогноза", — поясняет принятое решение регулятор.Росстат и вовсе зафиксировал на предыдущей неделе дефляцию.Еще один аргумент — укрепление национальной валюты, вызванное резким сокращением импорта из-за санкций. Доллары и евро стали не нужны. "Однако это невыгодно ни компаниям-экспортерам, ни бюджету. Уменьшается рублевая выручка от поставок", — поясняет Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.К тому же сильно ослабела деловая активность — работают только поставщики сырья. ЦБ намерен поддержать бизнес более дешевыми займами. "Понижение на 300 базисных пунктов — шаг к структурной перестройке экономики", — считает Петр Заборцев, директор по инновациям компании "ОС-Центр".Кредитование ожидаемо просело из-за падения спроса на фоне роста ставок в условиях экономической неопределенности, отмечают ЦБ.Да и банки осторожничают. Слишком высоки риски невозврата. Необеспеченное потребительское кредитование, по предварительным данным, уменьшилось на 1,8 процента.Тем временем население продолжает нести деньги в банки. "На вкладах миллиарды рублей. Депозиты заканчиваются в первых числах июня. Возможно, понижение ставки связано с их пролонгацией под более низкий процент", — полагает Михаил Богданов, основатель сервиса "Кошелек.ру".Приток рублевых вкладов в апреле 1,3 триллиона практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале-марте. Тогда люди буквально штурмовали банки — закрывали депозиты, покупали валюту.За один день население и бизнес сняли со счетов 111 миллиардов рублей наличными — опасались последствий отключения платежных систем Visa и Mastercard. Спрос на купюры вырос за сутки в 58 раз — максимум после марта 2020-го.Уменьшение ключевой ставки положительно скажется на покупательной способности населения. Люди перестанут копить и урезать расходы, начнут тратить. Это даст толчок развитию экономики. Но у медали есть обратная сторона: может ускориться инфляция.Без резких движенийНакануне заседания совета директоров ЦБ мнения экспертов разделились. Например, аналитики Альфа-банка допускали понижение ставки до десяти процентов."Чем резче движение вниз, тем больше стимулов для производства и спроса. Но тем выше риск повышения цен. ЦБ пытается нащупать оптимальный уровень, что в условиях санкций непросто", — отмечает Марк Гойхман.В конце февраля ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20 процентов, напоминает он. Вынудила блокировка почти половины золотовалютных резервов — около 300 миллиардов долларов. Запад нанес удар по финансовой системе страны: стало меньше возможностей поддерживать нацвалюту, подпитывать деньгами банки, сдерживать инфляцию.В результате на международном рынке Forex доллар взлетел до 116 рублей. На Мосбирже — до 106. Регулятору пришлось резать по живому.Тогда такие действия раскритиковал уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. "Кто сегодня будет держать деньги в рублях ради 20 процентов прибыли, когда рубль уже подешевел на 20 процентов? И, прямо скажем, перспективы не очень", — сказал бизнес-обмудсмен.ЦБ уничтожает российские предприятия, а значит, и рабочие места, добавил он.Тревогу предпринимателей разделили аналитики. Прогнозировали падение экономической активности, удорожание государственных заимствований. И их опасения оправдались.С апреля ЦБ начал смягчать денежно-кредитную политику. Ставку опустили до 17 процентов, в конце месяца — до 14. "Таким образом, удалось сдержать инфляцию и укрепить рубль. В четверг доллар стоил 55,8 рубля — рекорд с февраля 2018-го. Евро — 57,10", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.Впрочем, многие в отечественную валюту не верят. В Вашингтоне происходящее называют "искусственной накачкой" ЦБ и правительства. Курс не отражает реального состояния российской экономики, заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.Между тем доллар уже отреагировал на решение ЦБ: подорожал на Московской бирже более чем на четыре с половиной рубля. Не отстает и евро.Рынок рассчитывает на дальнейшее уменьшение ставки. "Даже 11 процентов — запретительные для многих сфер инвестиционной активности. Кредиты остаются для бизнеса неподъемными. Если макроэкономическая динамика сохранится, ЦБ продолжит смягчение политики. Вся промышленность на это надеется", — рассуждает Петр Заборцев.В ЦБ намерены и дальше ориентироваться на фактическую и ожидаемую инфляцию. Там ожидают пять-семь процентов в 2023-м и четыре — в 2024-м.Кроме того, регулятор оценивает внешние условия, которые по-прежнему сложные. Впрочем, "риски для финансовой стабильности несколько снизились, позволив смягчить отдельные меры по контролю за движением капитала", отмечают в ЦБ.Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 июня.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

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2022

Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, ипотека, борис титов, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба государственной статистики (росстат)