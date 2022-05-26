https://ria.ru/20220526/stavka-1790782113.html

ЦБ снизил ключевую ставку до 11 процентов

ЦБ снизил ключевую ставку до 11 процентов - РИА Новости, 26.05.2022

ЦБ снизил ключевую ставку до 11 процентов

Центральный банк на внеплановом заседании понизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов годовых, сообщил регулятор. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:32

2022-05-26T10:32

2022-05-26T11:18

экономика

россия

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Центральный банк на внеплановом заседании понизил ключевую ставку с 14 до 11 процентов годовых, сообщил регулятор.В ЦБ пояснили, что продолжающийся приток средств на рублевые депозиты и низкая кредитная активность ограничивают проинфляционные риски и дают возможность смягчать денежно-кредитную политику.В текущих условиях Банк России ожидает снижения годовой инфляции до пяти-семи процентов в 2023 году и возвращения к четырем процентам в 2024-м. Прогноза на этот год в релизе нет. В более ранних материалах инфляция по итогам 2022-го ожидалась на уровне 18-23 процентов.В сообщении подчеркивается, что теперь ЦБ лишь допускает возможность снижения ставки на ближайших заседаниях, в то время как в апрельском релизе было указано, что регулятор "видит пространство для снижения". Таким образом, сигнал по дальнейшей траектории этого инструмента ужесточен.В течение прошлого года Банк России ступенчато поднимал ставку — в общей сложности на 4,25 процентных пункта. В начале 2022-го после очередного пересмотра она достигла 9,5 процента годовых.Двадцать восьмого февраля, после начала военной спецоперации на Украине и нового витка западных санкций, ставку повысили сразу на 10,5 процентного пункта — до рекордных 20 процентов. Однако уже к концу апреля показатель снизили до 14 процентов годовых.Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Ее размер влияет на уровень инфляции. Ключевую ставку ввели 13 сентября 2013 года как инструмент денежно-кредитной политики. Это произошло в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.Следующее плановое заседание по ставке состоится 10 июня.

https://ria.ru/20220525/inflyatsiya-1790541226.html

https://ria.ru/20220520/rubl-1789667889.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия