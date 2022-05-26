Украинские войска обстреляли Старомихайловку в ДНР
Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР
Последствия обстрелов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по Старомихайловке в ДНР, говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:05 - н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 4 мины калибром 120 мм", - сообщили в представительстве.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.