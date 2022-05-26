https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС - РИА Новости, 26.05.2022
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:12
2022-05-26T02:12
2022-05-26T02:12
наука
космос - риа наука
наса
земля
международная космическая станция (мкс)
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной комической станции (МКС), сообщило НАСА.Согласно данным американского космического агентства, корабль приземлился в 18.49 по североамериканскому восточному времени (01.49 четверга по мск) на полигоне Уайт Сэндс."Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полета, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов", - заявило НАСА в своем аккаунте в Twitter.Starliner стартовал с Земли на МКС 19 мая, весь испытательный полет, как и планировалось, продлился меньше недели. Для создаваемого компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года корабля это второй беспилотный полет. Первый состоялся в 2019 году и был признан неудачным: корабль не смог выйти на орбиту, необходимую для стыковки с МКС, и вернулся на Землю. Ранее сообщалось, что в случае успешного испытания компания рассчитывает до конца года провести первый пилотируемый полет.
https://ria.ru/20220523/progress-1790101975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, наса, земля, международная космическая станция (мкс)
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
Корабль Starliner приземлился в штате Нью-Мексико, завершив второй тестовый полет к МКС