Рейтинг@Mail.ru
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС - РИА Новости, 26.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220526/starliner-1790754117.html
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС - РИА Новости, 26.05.2022
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС
Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T02:12
2022-05-26T02:12
наука
космос - риа наука
наса
земля
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7d0089c3c5d0fc57e6ce47feba4c35c7.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной комической станции (МКС), сообщило НАСА.Согласно данным американского космического агентства, корабль приземлился в 18.49 по североамериканскому восточному времени (01.49 четверга по мск) на полигоне Уайт Сэндс."Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полета, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов", - заявило НАСА в своем аккаунте в Twitter.Starliner стартовал с Земли на МКС 19 мая, весь испытательный полет, как и планировалось, продлился меньше недели. Для создаваемого компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года корабля это второй беспилотный полет. Первый состоялся в 2019 году и был признан неудачным: корабль не смог выйти на орбиту, необходимую для стыковки с МКС, и вернулся на Землю. Ранее сообщалось, что в случае успешного испытания компания рассчитывает до конца года провести первый пилотируемый полет.
https://ria.ru/20220523/progress-1790101975.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156265/01/1562650171_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_85e997af8be0737ab61d3be1d8a08fd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, наса, земля, международная космическая станция (мкс)
02:12 26.05.2022
 
Корабль Starliner приземлился в США, завершив второй тестовый полет к МКС

Корабль Starliner приземлился в штате Нью-Мексико, завершив второй тестовый полет к МКС

© NASAКорабль Starliner
Корабль Starliner - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© NASA
Корабль Starliner. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Космический корабль Starliner в среду приземлился в американском штате Нью-Мексико, завершив, таким образом, второй испытательный полет к Международной комической станции (МКС), сообщило НАСА.
Согласно данным американского космического агентства, корабль приземлился в 18.49 по североамериканскому восточному времени (01.49 четверга по мск) на полигоне Уайт Сэндс.
"Сегодняшнее возвращение с МКС знаменует собой завершение второго испытательного полета, который позволит получить данные, необходимые для будущей доставки астронавтов", - заявило НАСА в своем аккаунте в Twitter.
Starliner стартовал с Земли на МКС 19 мая, весь испытательный полет, как и планировалось, продлился меньше недели. Для создаваемого компанией Boeing по контракту с НАСА с 2014 года корабля это второй беспилотный полет. Первый состоялся в 2019 году и был признан неудачным: корабль не смог выйти на орбиту, необходимую для стыковки с МКС, и вернулся на Землю. Ранее сообщалось, что в случае успешного испытания компания рассчитывает до конца года провести первый пилотируемый полет.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 10:48
"Прогресс МС-18" отстыкуют от МКС и затопят в Тихом океане
 
НаукаКосмос - РИА НаукаНАСАЗемляМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала