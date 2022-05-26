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Новая российская орбитальная станция будет автоматической, сообщил Рогозин
Новая российская орбитальная станция будет автоматической, сообщил Рогозин - РИА Новости, 26.05.2022
Новая российская орбитальная станция будет автоматической, сообщил Рогозин
Новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет автоматической, а космонавты будут лишь обслуживать её и менять научную аппаратуру, сообщил в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T20:22
2022-05-26T20:22
2022-05-26T20:52
космос - риа наука
россия
роскосмос
российская академия наук
международная космическая станция (мкс)
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет автоматической, а космонавты будут лишь обслуживать её и менять научную аппаратуру, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов. Очень интересная тема!" - написал Рогозин в своём Telegram-канале.Он уточнил, что такое решение было принято на совместном заседании Совета РАН по космосу и Президиума Научно-технического совета "Роскосмоса".Рогозин не исключил, что станция будет названа "НовоРОСС"."Геополитическая ситуация накладывает на нас ответственность развертывания всей наземной космической инфраструктуры для обслуживания станции исключительно на территории России и осуществлять запуски с космодрома Восточный", — привели позднее слова главы "Роскосмоса" в пресс-службе госкорпорации.Ранее Рогозин сообщил, что решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан и оповестит партнеров за год до прекращения сотрудничества, как это предусмотрено международными обязательствами.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, российская академия наук, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
20:22 26.05.2022 (обновлено: 20:52 26.05.2022)
Новая российская орбитальная станция будет автоматической, сообщил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: новая отечественная орбитальная станция будет автоматической
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет автоматической, а космонавты будут лишь обслуживать её и менять научную аппаратуру, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Станция будет иметь возможность наблюдать за всей планетой. Решили, что станция будет автоматической, участие экипажа будет в доставке и установке полезной нагрузки, испытании перспективных космических комплексов, ремонте и замене блоков космических аппаратов. Очень интересная тема!" - написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что такое решение было принято на совместном заседании Совета РАН по космосу и Президиума Научно-технического совета "Роскосмоса".
Рогозин не исключил, что станция будет названа "НовоРОСС".
"Геополитическая ситуация накладывает на нас ответственность развертывания всей наземной космической инфраструктуры для обслуживания станции исключительно на территории России и осуществлять запуски с космодрома Восточный", — привели позднее слова главы "Роскосмоса" в пресс-службе госкорпорации.
Ранее Рогозин сообщил, что решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем "Роскосмос" не обязан и оповестит партнеров за год до прекращения сотрудничества, как это предусмотрено международными обязательствами.