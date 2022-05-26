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Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов

Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов - РИА Новости, 26.05.2022

Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов

Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:46

2022-05-26T23:46

2022-05-26T23:46

в мире

египет

государственный департамент сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

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в мире, египет, государственный департамент сша, министерство обороны сша