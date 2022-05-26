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Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов - РИА Новости, 26.05.2022
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Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов - РИА Новости, 26.05.2022
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:46
2022-05-26T23:46
в мире
египет
государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
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в мире, египет, государственный департамент сша, министерство обороны сша
23:46 26.05.2022
 
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов

Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов за 2,6 миллиарда долларов

© Capt. Kristoffer SibbalucaАмериканский военный вертолет CH-47 Chinook
Американский военный вертолет CH-47 Chinook
© Capt. Kristoffer Sibbaluca
Американский военный вертолет CH-47 Chinook . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
"Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
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