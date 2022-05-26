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Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов - РИА Новости, 26.05.2022
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:46
2022-05-26T23:46
2022-05-26T23:46
в мире
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государственный департамент сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Американская администрация одобрила потенциальную продажу Египту 23 военно-транспортных вертолетов CH-47F Chinook на 2,6 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США."Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную... продажу правительству Египта вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования на оценочную сумму в 2,6 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.Агентство, действующее в структуре Пентагона, направило соответствующее уведомление в конгресс.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, государственный департамент сша, министерство обороны сша
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов
Администрация США одобрила продажу Египту 23 вертолетов за 2,6 миллиарда долларов