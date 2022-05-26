https://ria.ru/20220526/ssha-1790997267.html

В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций

В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022

В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций

США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T23:34

2022-05-26T23:34

2022-05-26T23:48

сша

россия

экономика

цены на нефть

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской и мировой экономик, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Министерство финансов США ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла РФ продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах."Мы ожидаем, что последствия для американской и глобальной экономики будет минимальным", - добавила она, объяснив это "значительной изолированностью" России.Министерство финансов, тем не менее, продолжит мониторинг ситуации и консультации с "мировым финансовым сообществом", пообещала Жан-Пьер.

https://ria.ru/20220526/defolt-1790893791.html

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россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, россия, экономика, цены на нефть, министерство финансов сша