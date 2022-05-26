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В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022
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В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций
В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций - РИА Новости, 26.05.2022
В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций
США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T23:34
2022-05-26T23:48
сша
россия
экономика
цены на нефть
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской и мировой экономик, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.Министерство финансов США ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла РФ продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах."Мы ожидаем, что последствия для американской и глобальной экономики будет минимальным", - добавила она, объяснив это "значительной изолированностью" России.Министерство финансов, тем не менее, продолжит мониторинг ситуации и консультации с "мировым финансовым сообществом", пообещала Жан-Пьер.
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сша, россия, экономика, цены на нефть, министерство финансов сша
23:34 26.05.2022 (обновлено: 23:48 26.05.2022)
 
В США считают, что Россия столкнется с перспективой дефолта из-за санкций

США ожидают "минимальных последствий" для мировой экономики от возможного "дефолта" России

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США считают вероятным, что Россия не сможет из-за санкций обслуживать долговые обязательства, но видят минимальные последствия такого "дефолта" для американской и мировой экономик, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Министерство финансов США ранее отказалось продлевать лицензию, которая позволяла РФ продолжать обслуживание суверенного долга в иностранных валютах.
"Это означает, что Россия, вероятно, не сможет выполнить свои обязательства и столкнется с перспективой дефолта и статусом парии в глобальной финансовой системе на продолжительную перспективу", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
"Мы ожидаем, что последствия для американской и глобальной экономики будет минимальным", - добавила она, объяснив это "значительной изолированностью" России.
Министерство финансов, тем не менее, продолжит мониторинг ситуации и консультации с "мировым финансовым сообществом", пообещала Жан-Пьер.
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Силуанов заявил, что Россия в любом случае будет платить по внешним долгам
 
СШАРоссияЭкономикаЦены на нефтьМинистерство финансов США
 
 
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