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США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
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США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев
Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:55
2022-05-26T17:55
россия
сша
в мире
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мир гораздо больше, чем США и Европа, так называемый коллективный Запад, и далеко не все страны готовы идти на поводу у Америки. Это правда, что сильно раздражает наших "друзей" за океаном. И все думают о том, что вопросы безопасности, вопросы экономического развития в значительной мере сейчас верифицируются на этом конфликте", - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности"."И для наших друзей из других частей света партнерство с Россией открывает новые возможности, другое дело, что все они посматривают в разные стороны, многие из них опасаются", - отметил он.
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россия, сша, в мире, дмитрий медведев, единая россия
17:55 26.05.2022
 
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев

Медведев: мир гораздо больше, чем США и Европа, и не все готовы идти у них на поводу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Мир гораздо больше, чем США и Европа, так называемый коллективный Запад, и далеко не все страны готовы идти на поводу у Америки. Это правда, что сильно раздражает наших "друзей" за океаном. И все думают о том, что вопросы безопасности, вопросы экономического развития в значительной мере сейчас верифицируются на этом конфликте", - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности".
"И для наших друзей из других частей света партнерство с Россией открывает новые возможности, другое дело, что все они посматривают в разные стороны, многие из них опасаются", - отметил он.
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