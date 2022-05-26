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США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев
Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:55
2022-05-26T17:55
2022-05-26T17:55
россия
сша
в мире
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мир гораздо больше, чем США и Европа, так называемый коллективный Запад, и далеко не все страны готовы идти на поводу у Америки. Это правда, что сильно раздражает наших "друзей" за океаном. И все думают о том, что вопросы безопасности, вопросы экономического развития в значительной мере сейчас верифицируются на этом конфликте", - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности"."И для наших друзей из других частей света партнерство с Россией открывает новые возможности, другое дело, что все они посматривают в разные стороны, многие из них опасаются", - отметил он.
https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, дмитрий медведев, единая россия
США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев
Медведев: мир гораздо больше, чем США и Европа, и не все готовы идти у них на поводу