https://ria.ru/20220526/ssha-1790925989.html

США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев

США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев - РИА Новости, 26.05.2022

США раздражает, что не все идут у них на поводу, заявил Медведев

Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:55

2022-05-26T17:55

2022-05-26T17:55

россия

сша

в мире

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мир гораздо больше, чем США и Европа, и далеко не все готовы идти на поводу у Америки, а партнерство с Россией открывает новые возможности, считает зампред Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев."Мир гораздо больше, чем США и Европа, так называемый коллективный Запад, и далеко не все страны готовы идти на поводу у Америки. Это правда, что сильно раздражает наших "друзей" за океаном. И все думают о том, что вопросы безопасности, вопросы экономического развития в значительной мере сейчас верифицируются на этом конфликте", - сказал Медведев на заседании форума "Единой России" "Предпринимательство в новой экономической реальности"."И для наших друзей из других частей света партнерство с Россией открывает новые возможности, другое дело, что все они посматривают в разные стороны, многие из них опасаются", - отметил он.

https://ria.ru/20220415/amerika-1783602460.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, дмитрий медведев, единая россия